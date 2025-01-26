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最快28日短暫降雪！日本東京受低壓影響 2月初可能降雪
根據日本氣象預報，東京市區最快有可能在1月28日短暫降雪或出現雨雪交雜的情況，而受到低氣壓影響，2月1日到4日之間也有可能降雨或降雪。
日本TBS電視台報導，日本各地今天吹起強勁北風，即使出太陽的地區也能感受到風勢寒冷。山陰地方到東北地方上午降下雪或雨，北陸地方或東北地方山區的降雪可能增強。
至於關東地方到西日本的靠太平洋側地區，今天普遍都是晴朗好天氣，但因為空氣乾燥，用火時要特別小心。
日本明天將從西側地區開始變天，雖然關東地方天氣維持晴朗，但到了1月28日上午也可能降雨或降雪，東京市區也有短暫降雪或雨雪交雜的可能。
日本民間氣象公司Weather Map氣象預報士片山由紀子撰文表示，東京最常降雪的時間是2月，如果看目前的天氣預報，東京很可能在28日下雨，而在2月1日到4日之間因為受到南岸低氣壓影響，東京市區也有可能降雨或降雪。
東京2024年2月5日曾降下大雪，積雪一度多達8公分。由於在大雪紛飛時還響起猛烈雷鳴，成為當時的話題。
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