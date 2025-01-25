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「偉大的冒險」水下無減壓生活120天 德國男子創世界紀錄

中央社／ 巴拿馬林多港24日綜合外電報導
德國航太工程師科赫今天慶祝締造在沒有減壓情況下，在水下生活最長時間的世界紀錄。 圖／法新社
德國航太工程師科赫今天慶祝締造在沒有減壓情況下，在水下生活最長時間的世界紀錄。 圖／法新社

德國航太工程師科赫今天慶祝締造在沒有減壓情況下，在水下生活最長時間的世界紀錄。他在巴拿馬外海一個水下艙室中度過了120天。

法新社報導，現年59歲的科赫（Rudiger Koch）在金氏世界紀錄（Guinness World of Records）裁判員雷耶斯（Susana Reyes）見證下，離開他30平方公尺大的海中居所。

雷耶斯證實，科赫打破由美國人迪圖里（Joseph　Dituri）保持的世界紀錄。迪圖里在佛羅里達州潟湖的水下小屋生活了100天。

科赫離開深11公尺的海中艙室後告訴法新社：「這是一次偉大的冒險，現在結束了，其實幾乎有一種惋惜的感覺。我非常享受在那裡的時光。」

他談到透過舷窗看到的景色時說：「當風平浪靜，天色變暗，大海閃閃發光時，真是太美了…這難以言喻，你得親身體驗。」

科赫的水下艙室擁有現代生活的大部分設施：床、廁所、電視、電腦和網路，甚至還有室內健身車。

水下艙室以一個內含狹窄旋轉樓梯的管狀通道，連接另一個位在海面上方的房間，食物和包括醫生在內的訪客就可以從這裡「進入海中」。這個居所離巴拿馬北部海岸約15分鐘船程。

設置在頂部的太陽能板為這個裝置提供電力，有一台備用發電機，但是生活其間無法淋浴。

德國航太工程師科赫今天慶祝締造在沒有減壓情況下，在水下生活最長時間的世界紀錄。圖／法新社
德國航太工程師科赫今天慶祝締造在沒有減壓情況下，在水下生活最長時間的世界紀錄。圖／法新社

德國 金氏世界紀錄

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