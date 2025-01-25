美國聯航班機起飛93分鐘突驟降釀6傷 食物托盤全掉滿地
美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。
有線電視新聞網（CNN）報導，根據乘客拍攝的影片，可以看到機艙內一片狼藉，托盤、食物和其他物品四散。
聯合航空公司（United Airlines）表示，該編號UA613航班因而折返拉哥斯（Lagos）緊急迫降，6名傷者被送往鄰近醫院救治。聯航發言人史考特（Leslie Scott）告訴CNN，傷者已全數出院。
目前仍不清楚什麼原因造成班機飛行高度驟降。聯航表示，事件原因並非嚴重亂流，「正與美國和奈及利亞民航當局合作，瞭解事件原因」。
航班追蹤網站FlightRadar24資料顯示，UA613航班於起飛約93分鐘後，巡航高度突然急速下降。
奈及利亞民航局（Nigeria Civil Aviation Authority）公共事務與消費者保護部門主任阿奇穆古（Michael Achimugu）向奈及利亞電台（Radio Nigeria）證實這起事件，強調沒有人員罹難，也已安排乘客入住旅館。
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