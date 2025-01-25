快訊

「鐵霸」妹夫遭擄…傳天道盟已出動尋仇 4犯案男到案供出幕後主謀

美國聯航班機起飛93分鐘突驟降釀6傷 食物托盤全掉滿地

中央社／ 奈及利亞拉哥斯25日綜合外電報導
美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。照片非新聞當事班機。圖／美聯社
美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。照片非新聞當事班機。圖／美聯社

美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）的航班發生飛行高度突然驟降，造成4名乘客和2名機組人員受傷。

有線電視新聞網（CNN）報導，根據乘客拍攝的影片，可以看到機艙內一片狼藉，托盤、食物和其他物品四散。

聯合航空公司（United Airlines）表示，該編號UA613航班因而折返拉哥斯（Lagos）緊急迫降，6名傷者被送往鄰近醫院救治。聯航發言人史考特（Leslie Scott）告訴CNN，傷者已全數出院。

目前仍不清楚什麼原因造成班機飛行高度驟降。聯航表示，事件原因並非嚴重亂流，「正與美國和奈及利亞民航當局合作，瞭解事件原因」。

航班追蹤網站FlightRadar24資料顯示，UA613航班於起飛約93分鐘後，巡航高度突然急速下降。

奈及利亞民航局（Nigeria Civil Aviation Authority）公共事務與消費者保護部門主任阿奇穆古（Michael Achimugu）向奈及利亞電台（Radio Nigeria）證實這起事件，強調沒有人員罹難，也已安排乘客入住旅館。

奈及利亞 美國 航班

延伸閱讀

應對美國退出「巴黎協定」 COP30聚焦開發中國家氣候融資需求

與美國務卿通話20分鐘 丹麥外長：同意共商北極問題

籃球／22分鐘爆砍102分！美國高中生超狂紀錄 詹皇也好奇

自中國進口的渣罐 美發起反傾銷和反補貼調查

相關新聞

台灣船員房間遭搜出大麻 在東京碼頭船上被警逮

東京海上保安部今（25日）表示，台灣籍船員王國權涉嫌違法持有大麻，已被逮捕並移送東京地檢。

美國聯航班機起飛93分鐘突驟降釀6傷 食物托盤全掉滿地

美國聯合航空公司表示，昨天從奈及利亞拉哥斯飛華府杜勒斯國際機場（Dulles International Airport...

應對美國退出「巴黎協定」 COP30聚焦開發中國家氣候融資需求

隨著全球領袖努力應對美國退出「巴黎協定」的問題，第30屆氣候峰會主辦國巴西看到機會，希望能在誰該為全球轉向潔淨能源埋單的...

加拿大2台裔企業家獲國王勳章 表彰促進台加關係

新年開春，加拿大台裔企業家賀鳴笙和許志遠獲頒查爾斯三世國王加冕勳章，加拿大政府表彰他們為台加關係和社區發展做出積極貢獻

新加坡農曆春節氣氛濃 陸路關卡恐湧人潮交通壅塞

農曆春節到來，新加坡各大景點打造春節氣氛，希望為這座被稱為國際「小紅點」的城市國家帶來觀光商機。然而，人潮帶來龐大交通量...

日本民間氣象公司預測 東京櫻花可能3月22日開

日本民間氣象公司Weather Map日前公布第1次染井吉野櫻開花預測，今年可能由福岡在3月18日拔頭籌、3月27日盛開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。