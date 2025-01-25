應對美國退出「巴黎協定」 COP30聚焦開發中國家氣候融資需求

隨著全球領袖努力應對美國退出「巴黎協定」的問題，第30屆氣候峰會主辦國巴西看到機會，希望能在誰該為全球轉向潔淨能源埋單的激烈爭論中，放大開發中國家的聲音。

路透社報導，去年在亞塞拜然舉行的峰會中，富裕國家與較低收入國家進行了激烈爭論，最終富裕國家承諾在2035年底前，每年提供3000億美元支持開發中國家。

儘管這個結果是目前1000億美元目標的3倍，但仍遠低於開發中國家所稱需要的每年1兆3000億美元，這項爭論很有可能會延續到今年。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）主席柯利亞（Andre Correa do Lago）22日接受國際媒體採訪時表示：「有美國參與談判的時候，達到3000億美元已經很困難。」

柯利亞強調，在美國前總統拜登任內，美國推動應對氣候變遷的新政策，並努力加強世界銀行（World Bank）等多邊開發銀行的作用，為遏制全球暖化專案提供更多資助。柯利亞並說，少了（美國的）這些行動，要增加氣候融資「如今肯定會變得更困難」。

儘管面臨挑戰，柯利亞表示，對於富裕國家提議增加提供資助的國家，以減緩氣候變遷並適應氣候變遷對全球造成的影響，開發中國家展現了「非常團結」的反對立場。

近年來，歐洲國家領袖一直呼籲強制中國和波斯灣國家等汙染大國暨日益富裕的新興經濟體提供資金，以幫助較貧困國家應對氣候變遷。世界人口第2多的國家中國，也是迄今為止全球最大的溫室氣體排放國。

柯利亞說：「已開發國家想要的不是增加財源，而是減少他們的捐贈金額，這是極為錯誤的。」

美國退出也引發哪些國家會協助引導今年全球氣候峰會的討論以獲致成果。作為全球最大經濟體和最大排放國之一，美國在COP會議談判取得成果上往往扮演核心角色，還有歐洲聯盟（EU）和中國。

根據中國國營媒體「新京報」，中國氣候特使劉振民曾在去年的COP29大會針對美國預計退出「巴黎協定」（Paris Agreement）發表評論說，「大家都期望中國和歐盟能共同努力填補這個缺口。這是個美好的願望，但實際在上很難實現」。