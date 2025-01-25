越南北部濃霧籠罩 河內航班起降恐受影響

越南北部地區24日起被濃霧籠罩，不少航班因而誤點或必須轉降其他機場，受影響的機場包括河內內排國際機場等。濃霧天氣預計將持續數日，恐打亂農曆春節的航空疏運。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，受越南北部濃霧天氣影響，24日許多班機必須轉降或出現延誤。越南航空局表示，濃霧預計會持續好幾天，越南北部的河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）甚至中部和西原地區的一些機場都會受到影響。

越南航空局指出，越南北部的機場因為濃霧能見度大幅降低，直接衝擊許多航空公司的營運調度。由於這幾天正值農曆春節旅行高峰，越南官方憂心春節期間的航空疏運可能會遭濃霧打亂。

根據報導，越南航空（Vietnam Airlines）有5班航班必須從義安省（Nghe An）的榮市機場（VinhInternational Airport）轉降河內；另有4個航班誤點，連帶打亂其他航班調度。

越捷航空（VietJet Air）也有2個航班分別從榮市機場與清化省（Thanh Hoa）的壽春機場（Tho Xuanairport）轉飛河內，另有5個航班誤點。