日本百合海鷗號停電疏散約200乘客 全線復駛
往來日本東京市區與台場的電車「百合海鷗號」，今天上午11時30分左右起因停電一度全線停駛，並緊急疏散卡在站間的電車上約200名乘客，目前已知下午2時15分左右全線復駛。
日本放送協會（NHK）報導，營運百合海鷗號的公司表示，上午11時30分過後，芝浦碼頭站到台場海濱公園站間發生停電，一度造成全線停駛。
受停電影響，一列電車卡在芝浦碼頭站到台場海濱公園站間，營運公司派員前往引導車上乘客徒步疏散。這列電車搭載約200名乘客，目前還未接獲有人表示身體不適。
正好搭乘這列停駛電車的男性乘客表示，電車從芝浦碼頭站發車後不久就停車，車廂內當時有播放通知表示將根據狀況疏散車上乘客下車。
這名男性乘客說，乘客後來遵循站務人員引導依序下車，再步行約數十公尺回到芝浦碼頭站，「由於站務人員迅速引導，得以在不發生嚴重混亂的情況下冷靜完成疏散」。
百合海鷗號屬無人自動駕駛電車，在新橋站到豐洲站約15公里的專用高架軌道上行駛。
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