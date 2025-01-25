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日本民間氣象公司預測 東京櫻花可能3月22日開

中央社／ 東京25日綜合外電報導
2024年東京4月櫻花盛開。美聯社
2024年東京4月櫻花盛開。美聯社

日本民間氣象公司Weather Map日前公布第1次染井吉野櫻開花預測，今年可能由福岡在3月18日拔頭籌、3月27日盛開；東京則是3月22日開花、3月30日盛開。

依日本各主要地點來看，根據1月23日公布的第1次預測，3月18日福岡開花後，接著是3月22日東京、3月23日名古屋、3月24日大阪、4月5日仙台、4月6日新潟及4月25日札幌。

福岡3月18日開花後，將在3月27日盛開；東京3月22日開花後，將在3月30日盛開；大阪3月24日開花後，將在3月31日盛開；新潟4月6日開花後，將在4月11日盛開；青森4月18日開花後，將在4月22日盛開。

Weather Map指出，今年從關東地方到西側地區的開花日，不是較往年提早就是差不多；至於北日本開花日似乎會較往年來得早。Weather Map預計1月30日公布第2次預測。

在此之前，日本氣象新聞公司（Weathernews）預測東京可能在3月21日搶先開花；日本氣象株式會社預測今年率先開花地區可能是3月22日的高知、福岡及鹿兒島。

Weather Map氣象預報士杉江勇次日前撰文指出，根據日本氣象廳公布的3個月長期預報，今年2月氣溫跟往年差不多，大致持續冬季的寒冷，但到了3月就會一口氣出現高溫傾向，預測春天腳步將加快到來。

杉江表示，這種情況會帶來兩種現象，其一是3月的花粉飛散量快速增加，其二則是櫻花開花時間可能大幅提前。

他說，東京櫻花往年開花日為3月24日，最早的開花日是3月14日；如果氣象廳3個月預報無誤的話，將是櫻花開花時間較往年大幅提早也不足為奇的氣象狀況。

日本氣象協會指出，日本氣象廳一般來說都用染井吉野櫻來觀測櫻花開花及滿開狀態，但在染井吉野櫻不常見的北海道部分地區則用大山櫻（也稱蝦夷山櫻）、在西南群島用山櫻花作為替代品種進行觀測。

所謂開花與盛開的標準，只要當地由氣象廳指定作為觀測的標準木上開花5到6朵，就代表今年櫻花開花；如果標準木上逾8成花蕾都綻放，就代表今年櫻花盛開。

日本 東京 櫻花

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