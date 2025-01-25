日本沖繩昨降大雨 當地氣象台籲今留意警報級大雨

日本沖繩本島昨天下午大氣狀態變為不穩定，沖繩市胡屋地方截至下午4時10分止降下3小時累積雨量達41.5毫米的大雨。當地氣象台呼籲民眾留意今天可能發生的警報級大雨。

日本沖繩時報報導，沖繩氣象台昨天針對沖繩市等地發布洪水警報。沖繩市松本地區住宅區出現最高1公尺的積水，至少有8個家戶等淹水，還有約31輛車泡水。

2001年曾因颱風侵襲受災的70歲居民又吉喜美子，因為聽到狗叫發覺淹水到家中2樓避難，「垃圾都被沖到附近，要打掃很辛苦」。

沖繩電力公司表示，受到風雨影響，昨天下午5時20分起最多有430個家戶停電約2小時。

當地氣象台指出，沖繩本島北部及中南部到今天為止都可能發生警報級大雨，呼籲民眾提高警覺。