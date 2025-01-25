日本百合海鷗號停電停駛 約200乘客徒步疏散

連接日本東京市區與台場的電車「百合海鷗號」，今天上午11時30分過後起因停電一度全線停駛，已知有車輛暫停在站與站間，約200名乘客由工作人員引導徒步在高架軌道上疏散。

日本放送協會（NHK）報導，根據營運公司說法，目前有列車暫停在站與站間，站務人員已前往該列車處向乘客說明，並引導車上約200名乘客下車徒步疏散。截至中午12時40分止，部分區間仍暫時停駛。

TBS電視台報導，中午12時10分起有明站到豐洲站區間已復駛，但其他區間還不清楚何時恢復通車。

營運公司表示，目前還在了解停電原因，預估到全線復駛還需要一點時間。

百合海鷗號屬無人自動駕駛電車，在新橋站到豐洲站約15公里的專用高架軌道上行駛。