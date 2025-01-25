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日本新生兒死亡驗出腸病毒伊科11型 將展開調查

中央社／ 東京25日綜合外電報導

日本自去年夏天以來發生3起新生兒因急性肝臟衰竭等死亡病例，並驗出被稱為腸病毒伊科11型的病毒。鑒於尚不清楚該病毒在日本境內的實際感染狀況，日本政府將展開全國性調查。

日本放送協會（NHK）報導，日本國立傳染病研究所等單位表示，從去年8月以來接獲關東地方發生3起出生尚未滿月的新生兒，因急性肝衰竭等住院後死亡的通報。

醫療機構等進行調查時，從3個新生兒體內驗出被稱為伊科11型（enteric cytopathic human orphan virus11，Echo 11）的病毒，這是一種造成感冒的病毒，新生兒感染後少數情況會發生腦膜炎或心肌炎，最嚴重的情況甚至可能造成死亡。

由於日本法律未強制要求醫療機構通報，所以並不清楚腸病毒伊科11型在日本境內的實際感染狀況。國立傳染病研究所表示，從因為發生腦膜炎進行檢查等所發現的案例，去年包括輕症在內共接獲逾90例通報。

不過，過去7年間只有去年接獲超過一起死亡通報，日本政府為了解是否還有其他重症或死亡病例，將展開全國性調查。

有關腸病毒伊科11型，以歐洲為主的地區發生新生兒感染後因急性肝衰竭等死亡的病例，從3年前開始陸續出現相關通報。

國立傳染病研究所傳染病流行病學中心的神垣太郎表示，根據現階段所掌握資料，尚不清楚病毒性質是否變化及感染後症狀會不會變為嚴重，「如果可以在今後調查釐清重症化兒童比率及原因等，應該就可以評估採取必要對策」。

日本 死亡 腸病毒

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