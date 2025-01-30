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剩菜很多？ 專家建議這幾種食品不能用微波爐加熱
為了「年年有餘」，家中長輩在準備除夕圍爐時，食材一定都要剩下，象徵新的一年家中豐盛富足。不過也因為如此，不少人在除夕之後，就要不斷重複吃加熱的菜餚。美國一位營養師分享了幾項「不該用微波爐加熱的食品」，提醒民眾在加熱餐點時，得要避開這些食物。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，營養師霍爾澤（Amanda Holtzer） 接受訪問表示，雖然微波爐非常方便又快速，但有些食物是不適合用微波爐加熱的。
霍爾澤說，第一個最多人不知道不能用微波爐加熱的食物，就是已經煮熟的雞蛋。她表示，結構完整的蛋在微波過程中會產生蒸氣，但由於雞蛋外層導致蒸氣產生後的壓力無法釋放，在微波過程中很有可能會「雞蛋變炸彈」。
第二個不適合微波加熱的，是任何富含維他命C的蔬菜。像是菠菜、青花菜、芥藍菜、和過年常吃的長年菜，都不適合再重新微波加熱。霍爾澤解釋，經過高溫加熱以後，維他命C就會流失，所以任何含有維他命C的食物她都不建議高溫加熱。
接著不適合加熱的是雞肉和魚。她表示，雞肉煮熟放進冰箱冰過後，就已經讓雞肉氧化，改變了雞肉的味道，要是再用微波爐加熱，雞肉的味道和口感都會變差。至於魚類不適合用微波爐加熱，則是因為水分容易蒸發，導致魚肉變得乾巴巴的不好吃。
其實按照食藥署代理署長林金富建議，菜餚如果長時間放在常溫下，沒有妥善冷凍或冷藏，就可能會讓細菌快速繁殖。若是要重複加熱年菜，他建議不要反覆多次加熱，加熱時溫度要達到攝氏70度以上，才能殺滅裡面可能有的微生物。
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