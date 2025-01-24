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英19歲星二代變身成人網紅遭斷絕關係 卻稱：媽媽嫉妒我賺錢

聯合新聞網／ 綜合報導
米亞在OnlyFans上傳許多性感照，讓父母氣得和她斷絕關係。示意圖，非當事人。圖／ingimage
米亞在OnlyFans上傳許多性感照，讓父母氣得和她斷絕關係。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名星二代以「媽媽是女演員、爸爸是知名前足球員」為噱頭，經營自己的成人社群平台OnlyFans。有不少粉絲好奇，想要一睹星二代私底下的性感樣貌而追蹤她，讓爸媽氣得跟她斷絕關係。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，19歲的米亞．溫沃德-鄧恩（Mia Winward-Dunn）是英國女演員薩米．溫沃德（Sammy Winward）的女兒，米亞的爸爸則是前英國足球明星大衛．鄧恩（David Dunn）。

雖然爸媽在英國都是赫赫有名的人物，米亞卻決定利用爸媽的名聲來經營自己的OnlyFans平台。她從開始經營OnlyFans以後，每個月收入高達12萬5000美元（約408萬新台幣），然而這是用她和家人的關係換來的。

米亞說，自從家人知道她在做OnlyFans以後，氣得跟她斷絕關係，她已經兩年沒有收到爸媽的生日祝賀簡訊，去（2024）年聖誕節家人也沒有跟她聯絡。她承認身為「足球明星和女演員」的女兒，當然對她的OnlyFans經營有很大的幫助，但沒想到爸媽會因為這樣跟她斷絕聯絡。

不過米亞說，她認為爸媽之所以會跟她斷絕關係，是因為媽媽生她的時候還很年輕；媽媽18歲就生她了，所以可能把她當成潛在的比較對象，嫉妒她經營社群平台收入比媽媽高。

其實米亞的爸媽自始自終都沒有對外接受過任何訪問，反倒是米亞動作頻頻，常常對外分享自己跟家人的互動狀況。她表示，雖然她很想要跟爸媽和好，但對方都不回應。現在她決定放棄自己的姓氏，不再以「足球明星和女演員的女兒」自居。

不少網友批評米亞的行為很不恰當，有網友說：「妳（開始經營社群時）才18歲，爸爸當然不能接受妳穿成這樣」。也有人鄙視米亞的作法，認為她踩著爸媽的名人身分來推銷自己的OnlyFans平台，直說這麼做真的「很無恥」。

OnlyFans 網紅 英國

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