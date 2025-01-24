曼谷空汙嚴重 352所學校被迫停課

泰國首都曼谷空氣汙染嚴重，高達352所學校今天被迫停課。市政府表示，因空汙而停課的學校數量，創下5年來新高。

法新社報導，曼谷當局宣布提供為期一週的免費大眾運輸服務，以緩解城市交通擁擠狀況，減少有害廢氣的排放。

泰國內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天下令，禁止為了清理土地而焚燒殘梗等農業廢棄物，違者將面臨法律責任。

跟區域內的許多國家一樣，季節性空汙長期困擾泰國，但本週的霧霾天氣使得停課學校數量達到自2020年以來的最高紀錄。

曼谷市在官方LINE群組中發消息表示：「曼谷市政府因為空汙，已決定讓31個區的352所學校停課。」截至今天上午，曼谷市政府管轄的437所學校中，有352所已經停課，影響了成千上萬的學生。

由於空汙，昨天曼谷有250多所學校停課，當局呼籲市民居家工作，並限制重型車輛進入市區。

根據瑞士空氣品質追蹤業者IQAir的數據，截至今天為止，細懸浮微粒（PM2.5）濃度達到了每立方公尺108微克，目前這一數據使曼谷高居全球空汙最嚴重主要城市排行榜第7名。

PM2.5已被世界衛生組織（WHO）訂為一級致癌物，會穿透肺部氣泡，直接進入血管中隨著血液循環全身，到達人體各個器官。世界衛生組織建議，全年大部分日子的24小時平均暴露量，不應超過每立方公尺15微克。