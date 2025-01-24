快訊

多縣市有感！19:18台南發生規模5.3地震 最大震度4級

小孩目睹嚇到狂吐！竹東黑道尋仇槍戰 「手掌被砍斷」1命危4傷

苦苓5點分析「劉寶傑為什麼不幹了？」 預言復出時間點

曼谷空汙嚴重 352所學校被迫停課

中央社／ 曼谷24日綜合外電報導
泰國首都曼谷空氣汙染嚴重，高達352所學校今天被迫停課。 法新社
泰國首都曼谷空氣汙染嚴重，高達352所學校今天被迫停課。 法新社

泰國首都曼谷空氣汙染嚴重，高達352所學校今天被迫停課。市政府表示，因空汙而停課的學校數量，創下5年來新高。

法新社報導，曼谷當局宣布提供為期一週的免費大眾運輸服務，以緩解城市交通擁擠狀況，減少有害廢氣的排放。

泰國內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天下令，禁止為了清理土地而焚燒殘梗等農業廢棄物，違者將面臨法律責任。

跟區域內的許多國家一樣，季節性空汙長期困擾泰國，但本週的霧霾天氣使得停課學校數量達到自2020年以來的最高紀錄。

曼谷市在官方LINE群組中發消息表示：「曼谷市政府因為空汙，已決定讓31個區的352所學校停課。」截至今天上午，曼谷市政府管轄的437所學校中，有352所已經停課，影響了成千上萬的學生。

由於空汙，昨天曼谷有250多所學校停課，當局呼籲市民居家工作，並限制重型車輛進入市區。

根據瑞士空氣品質追蹤業者IQAir的數據，截至今天為止，細懸浮微粒（PM2.5）濃度達到了每立方公尺108微克，目前這一數據使曼谷高居全球空汙最嚴重主要城市排行榜第7名。

PM2.5已被世界衛生組織（WHO）訂為一級致癌物，會穿透肺部氣泡，直接進入血管中隨著血液循環全身，到達人體各個器官。世界衛生組織建議，全年大部分日子的24小時平均暴露量，不應超過每立方公尺15微克。

停課 曼谷 泰國

延伸閱讀

高雄迎接新航線 北海道、曼谷、沖繩3線首航

24位里長站出來：四接不要再拖延 在地人已多吸6年空汙

環境部、國科會要以衛星監測空汙 童子賢再呼籲核電廠延役

有刺鼻味！大雅工廠大火濃煙竄市區 台中發布空汙警示：關閉門窗

相關新聞

「破壞性」風暴伊歐玟撲向愛爾蘭 時速183公里陣風創紀錄

愛爾蘭氣象局表示，隨著「破壞性」風暴伊歐玟（Storm Eowyn）從大西洋高速來襲，愛爾蘭今天測到有史以來最強的陣風，...

曼谷空汙嚴重 352所學校被迫停課

泰國首都曼谷空氣汙染嚴重，高達352所學校今天被迫停課。市政府表示，因空汙而停課的學校數量，創下5年來新高

奧斯卡入圍／演員獎項首見跨性人 卡拉加斯康角逐影后

第97屆奧斯卡金像獎入圍名單23日揭曉， Netflix音樂喜劇片「璀璨女人夢」(Emilia Perez)西班牙演員卡...

珠峰入山費飆漲36％至1.5萬美元 尼泊爾10年來首調

挑戰世界之巔珠穆朗瑪峰(Mount Everest)代價變貴了，尼泊爾官員22日表示，將把攀登世界第一高峰珠穆朗瑪峰的許...

61歲香港遊客赴北海道鐵軌拍照 遭列車撞死

日本再傳陸客闖入平交道或鐵軌，遭列車撞死的慘案。綜合札幌電視台、日本共同社報導，一名61歲的女遊客，23日上午11時半左...

奧斯卡入圍／甜茶爭帝 黛咪摩爾搶后 女人夢13提名最多

第97屆奧斯卡金像獎於23日 公布入圍名單，受到加州洛杉磯野火影響，本屆奧斯卡金像獎入圍名單延至23日才公布。頒獎典禮則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。