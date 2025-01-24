女律師約炮4寶爸！突拔套性侵開直播千人圍觀 被控爆驚人身份

德國柏林發生疑似性侵案，犯案過程更曾在網上直播。1名女律師早前在約會應用程式認識1名育有4名孩子爸爸，雙方同意做足安全措施下發生關係，但男子在性交途中卻突然脫下保險套，繼而取出手機開啟直播功能，引來千名「現場觀眾」觀看性侵過程。案件近日提堂，男被告原來是聯邦國防軍軍官，而他否認控罪，聲稱對方同意進行性愛及做直播，法官日後將作出裁決。

被告經常出差 相約受害人酒店見面

外媒報導，46歲被告是德國聯邦國防軍軍官，與妻子育有4名孩子，因工作需要而經常出差。案發於2022年5月12日，被告在約會應用程式上與31歲女受害人成功配對，相約當晚在米特（Mitte）1間酒店見面。

被指突拔掉保險套兼直播性侵引千人觀看

受害人聲稱，被告當時表示妻子知道他出軌，但夫妻間已達成協議，他承諾一定使用保險套，最後受害人與被告都同意在做足安全措施發生關係，但當晚約9時至11時55分，被告抱怨稱自己「做不到」、「這太糟糕了」，繼而直接拔下保險套，甚至取出手機開啟直播功能，受害人當時已無力反抗。據稱，被告在大約1,000名觀眾的注視下將她性侵。

聲稱女受害人同意性愛直播

被告在庭上否認指控，聲稱7年來和妻子一直在成人網站經營帳號，雙方堅持必須使用保險套，被告反過來指受害人同意進行性愛直播，只是要用枕頭遮臉，進行45分鐘後，卻表示不想再繼續。

被告辯稱只有100名男子觀看

被告堅稱自己無辜，又指直播高峰時段只有100名男子觀看，並稱當受害人事後想回家，被告將自己的車票送給對方，上面寫有其姓名，反問「如果真的性侵了她，就不會這麼愚蠢留下自己姓名」。

惟檢方反駁事實上大約有1,000人在觀看性侵影片，相關影像可能會對受害人聲譽造成嚴重損害，請求法官判被告有罪，法官將於2025年2月10日作出裁判決。

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文章授權轉載自《香港01》