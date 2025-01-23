快訊

住蘇聯？川普「大清洗」各機關1類部門 再威脅未舉報抗命者下場慘

頭城名店前車禍「砂石車連撞3車」現場畫面曝 議員座車慘被夾三明治

消防警報失靈…土耳其滑雪度假飯店大火釀78死 罹難者身分全數確認

中央社／ 伊斯坦堡23日綜合外電報導
土耳其司法部今天宣布，國內西北部包魯省（Bolu）一間滑雪度假村飯店本週發生大火，總計造成78人喪命，所有罹難者的身分都已確認。圖／路透社
土耳其司法部今天宣布，國內西北部包魯省（Bolu）一間滑雪度假村飯店本週發生大火，總計造成78人喪命，所有罹難者的身分都已確認。圖／路透社

土耳其司法部今天宣布，國內西北部包魯省（Bolu）一間滑雪度假村飯店本週發生大火，總計造成78人喪命，所有罹難者的身分都已確認。

位於土耳其卡爾塔卡亞（Kartalkaya）滑雪度假村的卡塔爾大飯店（Grand Kartal Hotel）21日凌晨發生大火，許多家庭來不及逃難而葬身火窟。

隨著外界對這間12層樓豪華飯店消防措施的質疑不斷加深，也有越來越多人懷疑人為疏失是導致慘重傷亡的主因。

劫後餘生的倖存者和專家指出，飯店的消防警報系統失靈，未發揮作用。

正偕同一個專家小組在當地調查這起悲劇的安卡拉建築師協會（Ankara Chamber of Architects）會長巴席爾馬茲（Derya Basyilmaz）告訴法新社，這家飯店只有一座逃生梯，而且沒有自動噴水滅火系統。

目前本案已有11人被捕，其中包括飯店的老闆、總經理、主管和電工主管，還有包魯省消防部門官員。

土耳其 飯店

延伸閱讀

超越雪地極限 浪琴發表全新Conquest系列限量計時表

「璀璨帝國」珠寶教母萬愛萍　滑雪意外身亡享年51歲

日本滑雪、玩雪、享美食！Meiho滑雪場一日遊攻略

台灣捐贈土耳其無人機行動指揮車 強化災害應變能力

相關新聞

「逛寶雅想大便」國外也同感 澳洲醫生解釋這現象原因

台灣有個神祕的都市傳說，每當走進全聯或寶雅這類大賣場，客人就會想要上廁所排便。不過這個都市傳說其實不是台灣才有，近期有澳洲網友討論他們逛當地賣場就會想要上廁所，也吸引醫生出面解釋這種特殊現象背後的原因。

驚悚畫面曝！兒被熊咬死 悲父欲奪遺體遭「拖下樹撕咬」身亡

印度一頭懶熊（Sloth bear）先後殺死一對父子，獸醫指出該熊可能有狂犬病，當地林業部門正在試圖捕捉牠。

消防警報失靈…土耳其滑雪度假飯店大火釀78死 罹難者身分全數確認

土耳其司法部今天宣布，國內西北部包魯省（Bolu）一間滑雪度假村飯店本週發生大火，總計造成78人喪命，所有罹難者的身分都...

全球5個長壽「藍區」：從沖繩到地中海，為什麼這些地方的居民活特別久？

溫暖的星期四中午，一輛改裝校車緩緩駛入哥斯大黎加的尼科亞鎮（Nicoya）的巴士站。尼科亞是尼科亞半島（Nicoya Peninsula）的首府。我確認這是我要坐的巴士後，便跟著當地人一起走進越來越長的隊伍，準備上車。隊伍裡有年輕母親、年長夫婦、中年女性，還有說笑的學童。我們各自就坐，不久之後，巴士彎彎曲曲地鑽出尼科亞鎮的水泥叢林，進入哥斯大黎加的鄉間。沒有汽車的馬路兩邊是色彩繽紛的小房子，翠綠的景色出現在地平線上。

性別限制？研究曝男性1特質具吸引力 專家：男女體型發育差異大

男生多為身材魁武、女生多為體型嬌小，原因來自性別上的限制！一項調查指出，男性身高和體重的成長速度是女性的兩倍，而女性的繁殖...

中居正廣醜聞曝光日富士電視台暗黑內幕 「性朝貢」行程表標公務活動

日本男星中居正廣深陷性醜聞，還連帶揭發「富士電視台」本身就是「性朝貢元凶」，目前電視台大量廣告出走，更有離職員工現身，透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。