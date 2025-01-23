「逛寶雅想大便」國外也同感 澳洲醫生解釋這現象原因

台灣有個神祕的都市傳說，每當走進全聯或寶雅這類大賣場，客人就會想要上廁所排便。不過這個都市傳說其實不是台灣才有，近期有澳洲網友討論他們逛當地賣場就會想要上廁所，也吸引醫生出面解釋這種特殊現象背後的原因。

之前有不少網友在Dcard上發文，說自己只要去寶雅就會想大號，吸引不少網友留言。有網友說自己的家人是去家樂福才會這樣，也有其他網友跳出來說去全聯、愛買、大潤發等也會想大號。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，其實這樣的困擾不只台灣網友有，算是國際級現象，連澳洲的網友也一樣。有一名墨爾本的網友表示，只要去逛當地的量販店Bunnings，就會想要上廁所，直說Bunnings根本是「最強瀉藥」。其他網友也紛紛留言表示有類似的經驗，而這些全球網友共同的經驗，其實與大腦和腸道的連結有關。

在雪梨執業的醫生特納（Zac Turner）表示，之所以會有這樣的現象，是因為「第二個大腦」腸神經系統（Enteric Nervous System，ENS）和大腦「對話」造成的。腸神經系統會透過迷走神經不斷向大腦發出訊息，在該系統與大腦的對話下，就可能會因感官刺激或心理暗示，讓腸道收到「該排便了」的指令。

過去的研究發現，氣味、壓力、光線等都會刺激腸道，而在逛大賣場時，會有各種氣味和感官的刺激。除此之外，因為在賣場拿東西時，可能會彎腰或搬重物，這些動作也都會刺激腸道，讓人想要上廁所。