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性別限制？研究曝男性1特質具吸引力 專家：男女體型發育差異大

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
一項調查指出，男性身高和體重的成長速度是女性的兩倍。示意圖／ingimage
一項調查指出，男性身高和體重的成長速度是女性的兩倍。示意圖／ingimage

男生多為身材魁武、女生多為體型嬌小，原因來自性別上的限制！一項調查指出，男性身高和體重的成長速度是女性的兩倍，而女性的繁殖需求也對身體發育造成影響。專家提醒，體重增加不一定與肌肉質量有關，因此均衡飲食和規律運動仍十分重要。

男性體型多兩倍

《Philenews》報導，羅漢普頓大學一項研究發現，基於預期壽命、教育時間和人均收入的人類發展指數（HDI）每上升0.2點，男性身高約增加4公分，體重則增加6.5公斤；而女性身高約增加1.7公分，體重則增加2.7公斤。數據顯示，男性身高和體重的成長速度是女性的兩倍。

據英國數據紀錄分析，20世紀上半葉，男性平均身高從170公分成長到177公分（增加4%），而女性身高從159公分成長到162公分（增加1.9%）。此外，1905年出生的女性中，約有四分之一相較同年出生的男性身高更高，但1958年該比例卻下降至八分之一。

對此，研究團隊將該差異歸因於性選擇和環境條件的改善，然而，體型增加不一定與肌肉質量有關，因此均衡飲食和規律運動仍十分重要。

發育的性別限制

《衛報》報導，過往研究顯示，女性對高個子男性的渴望多於男性對矮個子女性的渴望。此外，高個子有更大罹癌風險，恐因他們有更多的細胞可以累積突變，最終導致疾病。

哈爾西指出，女性會發現男性的身高很有吸引力，因為這有可能讓她們變得更強大，身材看起來也更魁梧，因此身高潛力有更多的發揮。

明尼蘇達大學生態學、演化和行為學教授威爾森表示，相較於男性身高和體重的快速增長，女性由於繁殖的需要，在生態上成為更受限制的性別，特別是在懷孕和哺乳期間，許多哺乳動物也都有相同趨勢。

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