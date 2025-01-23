驚悚畫面曝！兒被熊咬死 悲父欲奪遺體遭「拖下樹撕咬」身亡

印度一頭懶熊（Sloth bear）先後殺死一對父子，獸醫指出該熊可能有狂犬病，當地林業部門正在試圖捕捉牠。

根據《印度時報》報導，印度兩名男子穿越森林準備前往田地時，其中一名男子遭到一頭懶熊襲擊，正在值勤的護林隊立即幫忙分散懶熊注意力，試圖營救他，此時懶熊轉移目標，攻擊另一名男子蘇赫拉爾（Sukhlal Darro），蘇赫拉爾慘遭攻擊身亡。

護林隊將傷患送院治療後，約有50名村民和林業部門工作人員返回現場，想帶走蘇赫拉爾的遺體，其中也有蘇赫拉爾的父親尚卡（Shankar Darro）。

當尚卡走向兒子的遺體時，同一頭懶熊再次出現追趕他，即使尚卡爬上樹試圖躲避，仍遭懶熊拖下來撕咬，其他人大叫、扔擲樹枝驅趕都沒用。最終尚卡也慘死熊口下，而他被攻擊的驚悚畫面都被隊員拍了下來。

林務員表示，通常熊不會接近數量眾多的人類群體，這起事件是例外。獸醫指出，這頭熊可能感染狂犬病，林業部門正在試圖捕捉。