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泰國同婚法律生效 百對情侶搶首日登記結婚

中央社／ 曼谷23日專電
23日是泰國同婚法律生效首日，擔任警察的同志情侶身穿警察制服登記結婚。中央社 中央通訊社
23日是泰國同婚法律生效首日，擔任警察的同志情侶身穿警察制服登記結婚。中央社 中央通訊社

今天是泰國同婚法律生效首日，曼谷上百對同志情侶搶在今天登記結婚。對爭取同婚權益10多年的泰國人來說，今天是一個重大的里程碑，有情侶表示，很高興下一代不必再受一樣的苦。

泰國國會眾議院去年3月27日通過歷史性的民事和商事法（Civil and Commercial Code）修正草案，隨後送交參議院討論。參議院6月18日以壓倒性的130票贊成、4票反對、18票棄權，通過民事和商事法修正案，正式宣告泰國同婚合法化。

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）接著在9月24日簽署同意法案，刊登在王室公報後120天法律正式生效。今天是新法生效第1天，讓泰國成為東南亞第1個、另繼台灣和尼泊爾後，亞洲第3個同婚合法化的國家。

曼谷市政府和同婚團體以及私人企業合作，今天在暹羅百麗宮（Siam Paragon）舉行大型的登記和慶祝和活動，主辦單位之一的同婚團體「曼谷驕傲」（Bangkok Pride）指出，有大約300對情侶今天到現場登記結婚。

為了等待這一天，泰國同性伴侶們等了10多年，上百對同性伴侶一早就到了會場，不少人穿著泰國傳統服飾或是婚紗，完成登記手續。也有不少伴侶在家人陪同下完成登記手續，結束後在現場拍家族大合照，充滿溫馨氣氛。

住在泰北夜豐頌府（Mae Hong Son）的的彭蘇（Permsup Sae-Ung）和蓬佩（Poungpet Hemkum）今天特別來到曼谷登記，彭蘇和蓬佩是泰國史上首對向憲法法庭請願、主張民事與商事法違憲的情侶。2年半前2人接受中央社專訪時談及一路以來的心路歷程，當時同婚尚未合法化，但2人抱有希望，持續為同婚權益努力。

奮鬥了這麼多年，彭蘇和蓬佩今天穿上泰北傳統服飾，在眾人見證下簽字結婚，拿到結婚證書後的2人臉上笑容滿溢，彭蘇告訴中央社，她從來沒想過同婚法律會在他們這個世代通過，「我很開心下一個世代的年輕人不必再遭受一樣的苦，而能夠使用同樣的法律。」

彭蘇表示，今天代表了同婚的成功，但這不是他們獨自奮戰的結果，而是因為很多人的幫助，才能達到今天。

蓬佩多年前因為生病入院，彭蘇無法幫忙簽下手術同意書，讓兩人決心為同婚權益奮戰。蓬佩今天表示，很開心他們奮鬥了10幾年終於有了結果，這讓每個人都更加平等，未來同婚伴侶到醫院時，可以為自己的伴侶簽下手術同意書。

性別平等運動人士沃拉婉（Vorawan Ramwan）和安堤查（Anticha Sangchai）在2年半前的曼谷同志大遊行也曾接受中央社訪問，今天一早2人來到登記會場，完成結婚登記手續。

沃拉婉說她感到非常興奮，她和安堤查昨天就像平常一樣，準備今天早上要喝的咖啡和蛋白質牛奶，早上登記完畢後，感到今天對這社會來說是往前邁了一大步。沃拉婉說，當她簽下文件的那一刻，「覺得自己真的有個家庭了。」

安堤查說，今天是平凡的一天，她們跟平常一樣，和朋友出門，但今天又是非常不一樣的一天，對同婚團體10幾年的奮鬥來說是一個重大的成功。

安堤查說，當她簽下文件時，朋友們都在旁邊拍照，她感到非常溫暖，感到從今天以後，一切都改變了，今天對泰國人和泰國來說都是歷史性的一天，是很重要的里程碑，她很榮幸能夠參與到這一天。

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