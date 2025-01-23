奈良鹿屢被車撞！「突然衝出」駕駛難防 在地人怨官方無作為

日本奈良公園一帶棲息著許多鹿隻，成為當地的一大特色，每年也總是有許多外國觀光客慕名而來。但近來奈良卻傳出有越來越多鹿隻發生交通事故，造成不少傷亡，成為當地亟需處理的問題。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，2023年奈良鹿總共發生123件交通事故，其中有73頭鹿不幸身亡，被救起來的也可能從此少了腳之類的。且這個數字是由「奈良の鹿愛護会」所統計，一些鹿隻被車子撞到後沒有當場死亡，而是在不同的地方倒下，肇事者也早就不知去向的話，就可能不會被算進交通意外中，因此實際上奈良鹿的交通事故件數，應該在這個數字之上。

一旦收到通報有鹿隻受傷，愛護會就會派職員到現場處理，並且將鹿隻交給協會的獸醫師治療。由於該處有一些斜坡地形，鹿隻往往會突然衝出來，使得駕駛員來不及煞車，結果就不幸撞上。另外，夜間和清晨視線較差時，也是事故頻發的時段。

目前公家單位是以勸導的方式，呼籲用路人隨時提高警覺，避免意外事件。不過有些在地人士認為，鹿隻經常到處亂跑，應該在重點地帶增設一些障礙物，但官方卻遲遲沒有改善。有關單位則是透過演講等各種方式，持續宣導防止悲劇發生的注意事項。