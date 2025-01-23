不想患失智症？避開這3類常見飲品 連注重健康者都常淪陷

當前美國有超過600萬人罹患阿茲海默症和相關失智症，2060年新病例數量預計將翻倍，雖然患病因素有很多，但其中許多因素是可以預防的，像是不健康的飲食和久坐的生活習慣。美國加州腸胃科醫師賽提（Dr. Saurabh Sethi）指出，3類常見飲品會增加罹患阿茲海默症風險，建議民眾避開或找尋替代飲品。

一、無糖汽水

賽提說，很多注重健康的人都會喝無糖汽水，但它確實對大腦不好。稱無糖汽水含有人工甜味劑「阿斯巴甜」，對腸道細菌有害，而腸道與大腦之間有很強的關聯。

先前研究已經證實，包括阿斯巴甜在內的人工甜味劑會干擾腸道菌群。科學家認為，腸道細菌影響體內的發炎症狀，進而影響大腦的血液供應。

還有研究發現，每天至少喝一種人工甜味劑飲品者，罹患失智症的可能性是一般人的2.9倍。

世界衛生組織（WHO）2024年公布結果，在有限的證據中，將甜味劑阿斯巴甜列為可能致癌物之一。

二、酒精

賽提表示，飲酒對身體不好，這不令人意外。最新研究表明，不管攝取多少酒精量都會增加罹患60多種疾病的風險。他表示，酒精對腸道細菌和肝臟健康不好，還會影響睡眠，而睡眠對大腦健康至關重要。

哈佛醫學院2021年的研究發現，每晚睡眠時間少於5小時者罹患失智症的可能性是睡滿6至8小時者的兩倍。

儘管酒精可能會讓人感覺昏昏欲睡，但會擾亂關鍵的深度睡眠階段 (SWS)。深度睡眠發生在快速動眼期之前，通常持續約20到40分鐘，對於身體恢復和生長、增強免疫系統、增加肌肉和骨骼、減緩大腦活動和降血壓至關重要。

除了擾亂睡眠之外，酒精還會導致肥胖，而肥胖與多種癌症阿茲海默症等神經退化性疾病有關。

三、運動飲料

賽提指出，運動飲料含糖量通常很高，且這類飲品缺乏纖維會導致糖被快速攝取，造成血糖和胰島素水平升高，導致胰島素阻抗，進而增加阿茲海默症風險。

糖尿病患者罹患阿茲海默症的風險往往更大，因為高血糖會損害大腦血管並刺激發炎。先前的研究指出，運動飲料等飲品中過多的糖分會導致大腦部分區域葡萄糖積聚，也與阿茲海默症有關。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康