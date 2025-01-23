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日本「假QR碼」橫行！傳單、美食街都淪陷 專家提醒防詐關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近來傳出越來越多假QR code詐騙事件。示意圖。 圖／Ingimage
日本近來傳出越來越多假QR code詐騙事件。示意圖。 圖／Ingimage

掃QR碼（QR code）已經變成越來越常見的服務，不管是在餐廳點餐，還是要讀取活動訊息，亦或是和人交換聯絡方式，往往都需要靠它。然而卻也因為如此，使得詐騙集團盯上QR碼，利用它來進行詐騙行為，近來在日本，就傳出許多災情。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，愛知縣岩倉市的一處集合住宅在前年11月，許多人都收到一張號稱是租金公告的消息傳單。傳單上面指出租金將改由線上處理，並且可以掃描傳單附的QR碼進行支付。

這張傳單遍及當地17間集合住宅，總計發放約400份左右。有一位60多歲的男子不疑有他，透過QR碼匯款兩次共10萬6000日圓（約新台幣22,191元），殊不知這是有心人士的詐騙行為。好在不久之後，背後詐騙的嫌犯很快就遭到逮捕。

報導指出，類似這種QR碼的詐欺案，在日本越來越多。很多人掃了來歷不明的QR碼，實際上會進入詐騙集團架設的假網站，這些網站往往和真實官方網站十分相似，讓人更容易受騙上當。除了一般傳單之外，還有詐騙集團會裝作填問券送禮，或直接將假QR碼貼在美食街，誘騙消費者上當。

目前甚至傳出有人因為假QR碼，被騙了上百萬日圓的事件。專家呼籲，一旦在瀏覽的過程中，出現像是需要填寫信用卡號碼的訊息，一定要向相關人員再三確認，以免被詐騙集團騙走寶貴的錢財。

QR Code 詐欺 詐騙集團

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