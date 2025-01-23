日本「兔島」77隻兔子突暴斃 25歲上班族蓄意猛踢當場被逮

日本廣島縣竹原市忠海町的「大久野島」，是一個有著數百隻大量兔子棲息、具「兔島」美名的地方。然而，近來大久野島卻突然陸續有許多兔子莫名死亡，經過調查之後，發現竟然疑似是一位25歲的上班族堀田陸容，蓄意殺害可愛的兔子。

根據日本媒體「共同通訊社」報導，根據日本環境省中國四國地方環境事物所等單位的調查，從去年11月26日至本月12日這段期間，在島上半野生化的500多隻兔子中，就有77隻兔子不幸身亡。

這77隻死亡的兔子裡，很多都出現了骨折、燒傷等不自然的狀態，因此引起有關單位的懷疑。結果在21日下午5點半左右，有人目擊到堀田在步道上刻意踩踢一隻兔子，之後堀田就因現行犯被逮捕了。

目前正在調查過去大量兔子的死亡，背後原因是否和堀田有關。然而被目擊到堀田刻意踩踏的兔子，在不久後便不幸身亡，所以可以確定堀田的行為，已經非常有可能觸犯了日本的動物愛護法，將在未來吃上相關責任。