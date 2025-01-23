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震撼模特兒圈！16歲神秘新人道休蓮出道 帥顏神複製達比修有

聯合新聞網／ 綜合報導
道休蓮為時尚雜誌《SPUR》拍攝封面。圖擷自《SPUR》
道休蓮為時尚雜誌《SPUR》拍攝封面。圖擷自《SPUR》

日本模特兒界近日有位16歲新星道休蓮在23日發售的時尚雜誌《SPUR》初登場，帥氣的外表被外界直接聯想到是MLB美國職棒聖地牙哥教士隊日籍投手達比修有的兒子，其特殊的姓氏「道休」也和達比修有前妻、女星紗榮子同姓，紗榮子有一名長子年紀與道休蓮相同。

道休蓮在《SPUR》介紹中表示，名字中有蓮字是因為媽媽想幫他取一個和花有關的名字。《SPUR》網站指出，去年和道休蓮首見面，即便他穿著休閒夏裝仍遮掩不了強大的氣場。

成為雜誌3月號的封面人物，道休蓮說很開心自己最喜歡的一張照片被採用。他穿著像王子般的白色蕾絲衣領，搭配黑色西裝外套及抓破牛仔褲，顯露出貴族氣息又不失年輕潮流感。

棒球作家張尤金在臉書粉專「張尤金的野球塾」指出，SPUR雜誌雖然沒有正面解答道休蓮是否為達比修有兒子，但紗榮子2020年9月開設YouTube頻道曾介紹自己「道休紗榮子，33 歲，離婚帶著孩子，是兩個孩子的母親。我會努力的！」

張尤金還說，達比修有高中時的夢想就是當模特兒，東北高校已故監督若生正廣在達比修有高二時發現，他在宿舍餐廳總是吃得特別少。一開始他支支吾吾，最後才坦承：「我想當模特兒，不能吃太多。」

張尤金表示，如果道休連真的是達比修有的兒子，「這也算是實現父親年少時的夢想呢！」

不少網友看了道休蓮的時尚照片也紛紛稱讚道休蓮根本神複製達比修有的樣子，連五官、神韻、笑起來的樣子都超像。「第一張與剛進火腿時的達比修根本一模一樣啊」、「笑容那張，的確是父親母親的綜合」、「這哪是臆測，明明就是實錘」、「相似度有95%」、「達比修基因真的很強大」。

在PTT棒球版同樣引起不少球迷討論「他兒子居然16歲了！」、「小孩真的無法偷生」、「複製人」、「跟達爾高中一模一樣」、「就是達比修有本人」。

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