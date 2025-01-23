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日本福島縣會津規模5.2地震 最大震度5弱

中央社／ 東京23日專電
地震示意圖。圖/AI生成
地震示意圖。圖/AI生成

日本時間今天凌晨福島縣會津觀測到規模5.2地震，為最大震度5弱級地震。上午8時9分左右，福島縣會津又觀測到淺層地震，推估規模4.6，最大震度4級。這兩起地震皆無引發海嘯的危險。

日本放送協會（NHK）報導，今天上午8時9分左右福島縣觀測到震度4.6地震，震央在福島縣會津，地震深度很淺。福島縣檜枝岐村（位於會津地方西南部）觀測到震度4、福島縣南會津町、櫪木縣日光市觀測到震度3。

今天凌晨2時49分左右，福島縣觀測到地震，震央在會津，推估地震規模5.2地震，地震深度4公里，福島縣檜枝岐村觀測到震度5弱。

日本氣象廳表示，這起地震震央周邊從本月21日起地震活動活絡，地震搖晃較強地區今後約一週左右可能再度發生同樣規模的搖晃，民眾要嚴防落石、山崩、雪崩等情況。

凌晨這起地震，觀測到震度3級地震的地區有福島縣只見町、南會津町。櫪木縣宇都宮市、日光市、那須鹽原市。群馬縣前橋市、沼田市、澀川市、片品村。新潟縣南魚沼市。

地震 日本 福島

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