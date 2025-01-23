南韓出生率 九年首見成長

南韓22日公布的最新數據顯示，2024年出生率有望出現九年來首次正成長，部分原因是新冠疫情導致的延後結婚人數有回升跡象。

根據南韓官方公布的數據，去年11月南韓新生兒人數達20,095，比一年前增加14.6%，是連續第五個月增加，且新增人數是2019年11月以來最多，增幅則創2010年11月以來最大。

總計去年1月到11月，全年韓新生兒比前一年增加3%，達到22萬294人，如果新生兒人數成長趨勢維持到去年底不變，則去年全年出生率將可望出現正成長，是九年來首見。2023年時，南韓新生兒人數減少7.7%，為連續第八年下滑，全年生育率僅0.72，為全球最低。

許多南韓民眾在疫情期間延後婚禮，使得2023年的結婚對數增加，是12年來首見成長。去年11月的新婚夫妻也比前一年同期增加11.3%，達到18,581對，全年1到11月，結婚對數則成長13.5%，共19萬9,903對。這將是自1980年以來成長最多的一年，除非12月的數字有變化。

在此同時，去年11月南韓死亡數為29,219，比前年同月減少3.8%，但人數仍比新生兒多。當地結婚與生子之間存在高度相關性，通常新人在婚後一到兩年會生孩子。