快訊

不是詐騙！國稅局2月寄發補稅單 民眾記得補繳以免挨罰

罕見道歉！哈利王子與梅鐸旗下太陽報和解 將獲「巨額賠償」

緬因貓誤留飛機貨艙！24小時內紐澳來回飛3趟 飼主機場空等嚇壞

中央社／ 威靈頓22日綜合外電報導
緬因貓米騰斯本月隨主人從紐西蘭搭機飛往澳洲，因工作人員卸貨時沒有注意到牠還留在貨艙的籠子裡，米騰斯竟於24小時內在紐澳間飛行了3趟。 美聯社
緬因貓米騰斯本月隨主人從紐西蘭搭機飛往澳洲，因工作人員卸貨時沒有注意到牠還留在貨艙的籠子裡，米騰斯竟於24小時內在紐澳間飛行了3趟。 美聯社

緬因貓米騰斯本月隨主人從紐西蘭搭機飛往澳洲，然而由於工作人員卸貨時沒有注意到牠還留在貨艙的籠子裡，米騰斯竟於24小時內在紐澳間飛行了3趟，所幸牠現在已與主人團聚。

美聯社報導，8歲的米騰斯（Mittens）本月13日與主人尼亞斯（Margo Neas）一家從紐西蘭基督城（Christchurch）飛往位於澳洲墨爾本（Melbourne）的新家，然而尼亞斯那天下機後在機場等了3個小時，卻遲遲等不到米騰斯自貨艙現身。

就在那時，地勤人員告訴尼亞斯飛機已啟程返回紐西蘭，而米騰斯還在機上。返航飛行時間約為7.5個小時。

根據尼亞斯，紐西蘭航空公司（Air New Zealand）機師得知機上有一名額外乘客後，打開了貨艙的暖氣，好讓米騰斯舒服一點。尼亞斯被告知，一輛停放在貨艙的輪椅擋住行李搬運工的視線，導致這人沒看到米騰斯的籠子。

不過這場冒險以快樂結局告終。尼亞斯先前雇來安排米騰斯旅行的寵物運輸公司在基督城與牠會合，並確保牠再搭上前往墨爾本的飛機。

米騰斯的體重稍微減輕，除此之外毫髮無傷。尼亞斯說牠跑進她的懷裡依偎，給她有史以來最大的擁抱，「這真的令人鬆一口氣」。

紐西蘭航空公司透過聲明表示，將賠償所有與米騰斯的旅程相關的費用，並為造成困擾致歉。公司發言人阿姆斯壯（Alisha Armstrong）指出，他們將與墨爾本的地勤人員密切合作，以確保此事不會再發生。

墨爾本 寵物 搭飛機 澳洲 紐西蘭 貓咪

延伸閱讀

清泉崗基地士官長遭發動機吸入亡 檢相驗釐清死因

天人永隔！清泉崗女士官長遭發動機吸入亡 母見遺體癱坐輪椅痛哭

搭機別再用行動電源！他害機艙全是濃煙 網友震驚：沒聽說不能用

影／女士官長被戰機發動機吸入亡 知情者：身材小有可能

相關新聞

土耳其滑雪度假飯店大火增至76死！目擊者直呼宛如「世界末日」

土耳其博盧省（Bolu）卡爾塔卡亞（Kartalkaya）滑雪度假區一間飯店於當地時間21日凌晨失火，死亡人數至今已增至...

緬因貓誤留飛機貨艙！24小時內紐澳來回飛3趟 飼主機場空等嚇壞

緬因貓米騰斯本月隨主人從紐西蘭搭機飛往澳洲，然而由於工作人員卸貨時沒有注意到牠還留在貨艙的籠子裡，米騰斯竟於24小時內在...

日男確診麻疹成東京今年首例 曾赴羽田等3座機場

日本東京都政府今天公布一名30多歲男性確診麻疹，是東京都內今年首例。這名男性雖無海外旅遊史，但1月13日到15日曾因觀光...

泰國總理利用AI開口說中文 盼重建遊客信心

民眾遭拐到緬甸詐騙園區事件頻傳，重創泰國形象和觀光。泰國總理貝東塔除了要求相關單位打擊跨境犯罪，更利用人工智慧（AI），...

富士電視台「性朝貢」為何遲未曝光？與日本組織特質有關

日本藝人、前SMAP成員中居正廣疑似性侵的醜聞，被爆出疑似是富士電視台主管居中設局，電視台安排女主播「性朝貢」若為常態，嚴重程度不亞於美國哈維溫斯坦性侵案。電視台規模之大，可以想見有相當多人知曉這種異常慣例，為何周刊雜誌報導前，醜聞都未曝光？日本評論家指出，這與日本社會的組織帶有「命運共同體」特質有關。

大阪「通天閣商店街」火警2小時撲滅釀1傷 目擊者：真的很恐怖

日本大阪市浪速區知名地標通天閣附近一家遊戲中心今天傍晚發生火災，一名30多歲的男店員臉部被燒傷送醫，所幸傷勢輕微。火勢在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。