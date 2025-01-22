快訊

「柯爸還好嗎？」柯文哲停留醫院半小時 面色凝重沉默離開

日JR長野站前爆隨機傷人…3人遭持刀襲擊急送醫 其中1人心肺停止

花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 「頭部遭重創」疑認識凶嫌

日本男子登兔島涉踹死兔子 警方依現行犯逮捕

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日本滋賀縣一名男性上班族涉嫌在有數百隻兔子棲息的廣島縣大久野島踹死兔子，被警方依現行犯逮捕。警方正調查犯嫌是否涉及虐死島上其他兔子。

廣島縣竹原市大久野島上的兔子，主要是島上小學在1970年代野放所飼養的幾隻兔子後野生繁殖而來。經過所屬行政區竹原市政府的宣傳，及觀光客透過社群網站等用「兔島」進行介紹，提升了大久野島知名度。

日本「新廣島電視台」報導，這名住在滋賀縣大津市的上班族，1月21日涉嫌在大久野島的步道上踹兔子，被警方依違反動物愛護法現行犯逮捕。被踹的兔子之後死亡。犯嫌面對警詢表示「沒有錯」，坦承犯行。

日本政府環境省表示，島上從2024年11月下旬到2025年1月間，有超過70隻兔子被發現死亡，警方正在調查犯嫌是否跟這些兔子死亡有關。

共同社報導，島上70多隻兔子被發現在骨折或受傷等不自然狀態下死亡。島上約有500隻兔子棲息。

廣島 日本 死亡

延伸閱讀

日本參院改選前哨戰！東京都議員選舉6月22日投開票

劍指陸企？日本擬審查「特定外國投資者」對日投資

名勝世界壹號增航印度　基隆往日本「這日」首航

去年11月全球裁9千人 Nissan將繼續在日本裁員數百人

相關新聞

土耳其滑雪度假飯店大火增至76死！目擊者直呼宛如「世界末日」

土耳其博盧省（Bolu）卡爾塔卡亞（Kartalkaya）滑雪度假區一間飯店於當地時間21日凌晨失火，死亡人數至今已增至...

日男確診麻疹成東京今年首例 曾赴羽田等3座機場

日本東京都政府今天公布一名30多歲男性確診麻疹，是東京都內今年首例。這名男性雖無海外旅遊史，但1月13日到15日曾因觀光...

泰國總理利用AI開口說中文 盼重建遊客信心

民眾遭拐到緬甸詐騙園區事件頻傳，重創泰國形象和觀光。泰國總理貝東塔除了要求相關單位打擊跨境犯罪，更利用人工智慧（AI），...

富士電視台「性朝貢」為何遲未曝光？與日本組織特質有關

日本藝人、前SMAP成員中居正廣疑似性侵的醜聞，被爆出疑似是富士電視台主管居中設局，電視台安排女主播「性朝貢」若為常態，嚴重程度不亞於美國哈維溫斯坦性侵案。電視台規模之大，可以想見有相當多人知曉這種異常慣例，為何周刊雜誌報導前，醜聞都未曝光？日本評論家指出，這與日本社會的組織帶有「命運共同體」特質有關。

大阪「通天閣商店街」火警2小時撲滅釀1傷 目擊者：真的很恐怖

日本大阪市浪速區知名地標通天閣附近一家遊戲中心今天傍晚發生火災，一名30多歲的男店員臉部被燒傷送醫，所幸傷勢輕微。火勢在...

土耳其滑雪度假飯店大火…旅客深夜跳窗逃生 增至66死51傷

土耳其西北部包魯省滑雪度假村一間飯店今天凌晨失火，造成66人罹難，驚恐的顧客被迫深夜跳出窗外逃生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。