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日男確診麻疹成東京今年首例 曾赴羽田等3座機場

中央社／ 東京22日綜合外電報導
日本東京都政府今天公布一名30多歲男性確診麻疹，是東京都內今年首例。 示意圖／歐新社
日本東京都政府今天公布一名30多歲男性確診麻疹，是東京都內今年首例。 示意圖／歐新社

日本東京都政府今天公布一名30多歲男性確診麻疹，是東京都內今年首例。這名男性雖無海外旅遊史，但1月13日到15日曾因觀光去過羽田等3座日本機場，可能接觸不特定多數民眾。

日本放送協會（NHK）報導，東京都政府表示，現居東京都內的30多歲男性1月12日發燒，之後出現咳嗽及出疹等症狀，21日前往醫療機構就診時被診斷為感染麻疹。

雖然確診男性並無海外旅遊史，但1月13日到15日曾去過羽田機場第2航廈、高知機場、高松機場，並搭乘往來西武新宿線所澤站及羽田機場的機場巴士，有可能跟不特定多數民眾有所接觸。這名男性目前在家休養。

由於麻疹藉空氣傳播具極強傳染力，東京都政府呼籲民眾若出現症狀或懷疑可能感染的情況，應事先聯繫醫療機構後再前往看診，且移動時避免搭乘大眾交通工具。

高知放送（RKC）報導，這名男性雖然1月12日就有發燒及頭痛症狀，但13日依舊從東京羽田機場搭機到高知龍馬機場，再租車前往當地觀光。這是高知縣自2008年以來，再度接獲縣內有麻疹感染報告。

山陽放送（RSK）報導，香川縣政府今天表示，這名男性從1月15日下午4時30分起在高松機場候機，搭乘下午5時30分的全日空538號班機前往羽田機場，並在晚間6時50分抵達。

日本 東京 羽田機場 麻疹

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