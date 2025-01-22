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春節聯歡奏大陸國歌惹議 馬來亞大學澄清僅提供場地

中央社／ 吉隆坡22日專電

中國大陸大使館在馬來亞大學舉辦春節聯歡晚會，但因活動演奏中國大陸國歌引發爭議。馬來亞大學聲明澄清僅提供場地，並強調馬大始終維護國家主權，灌輸愛國價值觀。

新海峽時報（New Straits Times）等大馬媒體報導，馬來亞大學聲明指出，這場在馬大舉行的2025年春節聯歡晚會，是由中國大陸大使館主辦，並由多個中國大陸學生協會協辦，馬大僅提供活動場地。

馬來亞大學說，當活動主辦單位計劃播放中國大陸國歌，馬大要求根據1968年國歌法令同時播放馬來西亞國歌。

馬大聲明重申，作為大馬歷史最悠久的國立大學，始終維護國家主權，灌輸愛國價值觀。馬大也支持政府的國際化政策，歡迎各國學生。

馬來西亞媒體最近相繼報導中國大陸五星旗惹議等相關事件，諸如去年底舉辦LED燈飾嘉年華活動，其中一個火箭模型展示品的機翼上有中國大陸五星旗，引發當地民眾不安。馬來西亞華人社團最近舉行的舞龍文化遊行活動，也因其中一條舞龍的龍身貼有中國大陸五星旗，遭警方依是否觸犯國徽等法令調查。

默迪卡民調中心（Merdeka Center for OpinionResearch）去年12月26日公布「對中國大陸的觀感：外交事務、時事、外交與經濟」民意調查。這份民調的1225名受訪者中有高達84%對馬中關係持正面態度，受訪者對中國大陸好感度達77%。但是大馬網友則對民調看法不一。

中共 國歌 馬來西亞

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