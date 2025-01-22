羅馬費烏米奇諾機場啟用太陽能發電設施 年減萬噸碳排

義大利羅馬費烏米奇諾機場營運商本週啟用由義大利國家電力公司（Enel）與網路服務供應商Circet合作建造的太陽能發電設施，目標是每年減少超過1萬1000噸二氧化碳排放量。

路透社報導，這項新的基礎建設沿著費烏米奇諾機場（Fiumicino Airport）東側延伸近2.5公里，被視為機場推動再生能源的第一步。

費烏米奇諾機場管理單位羅馬機場公司（ADR）透過聲明表示，這個太陽能發電區是歐洲機場中最大的自用太陽能光電系統，同時也是全球機場區域內規模最大的系統之一。

ADR指出，這座太陽能發電場的最大裝置容量為22千瓩（MW），並計劃在未來5年內藉由增加太陽能板將裝置容量提升至60 MW。

基礎建設集團Mundys持有的ADR提到，這項專案價值約5000萬歐元（約新台幣17億元），是其總計2億歐元再生能源與永續交通投資計畫的一環。

Mundys董事長馬索羅（Giampiero Massolo）說道：「這個太陽能發電場是充分利用機場土地的完美範例…能促進機場永續成長。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府的目標，是透過太陽能光電設施，在2030年底前增加超過35百萬瓩（GW）綠能裝置容量。

然而，由於業界遊說團體抱怨太陽能板與農業耕作不相容，義大利政府去年通過限制在農業用地安裝太陽能板的法規。

義大利環境與能源安全部長弗拉廷（GilbertoPichetto Fratin）在專案發表會中表示：「這展示出我們如何利用那些不具紀念價值或農業密集度不高的地區，來實現脫碳目標。」