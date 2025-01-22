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多樣台灣元素融入表演 學童熱舞演出震撼印度

中央社／ 新德里22日專電

新竹東興國小師生到印度進行交流，與新德里常春公學（EvergreenPublic School）的小朋友共同精彩演出，表演中融入多種台灣元素，熱舞演出讓滿場印度觀眾為之瘋狂。

為期8天的「印度姐妹校國際教育交流活動」中，新竹縣東興國小15位4到6年級的小朋友，21日晚間在4名老師帶領下登台演出，包括短劇、直笛等樂器演奏、搭配流行歌曲熱舞等表演，現場觀眾如雷掌聲不斷。

駐印度代表葛葆萱表示，這是第一次有台灣的小學訪團到印度文化交流，希望這樣的活動能長期保持下去，以增進兩國人民彼此了解。他指出，兩國小朋友的演出，「風格非常不一樣」，印度這邊有濃濃的宗教、民俗風，台灣這邊則是十分現代，但相信這樣的搭配，對兩邊的小朋友都會有很大的啟發。

東興國小老師林珍瑋提到，大家一直在思考，該如何在饒富文化意味的晚上，讓台灣的元素充分地融入，因此搭配小朋友在音樂課學過的內容，選了「望春風」、「月亮代表我的心」兩首代表台灣在地的歌曲演出。

東興國小另名老師張瑞庭則指出，大家還選了「愛你」、「星期五晚上」兩首流行歌曲做熱舞表演，希望為活動增添來自台灣的活力。

駐印度代表處教育組長陳立穎表示，對台灣來說，種種存在於印度的機會，已經從「未來式」逐漸成為「現在式」，中、小學生間的交流，是協助台灣新世代打開這扇機會之窗的最好方式，因此教育組2022年開始媒合台灣與印度雙邊的中、小學合作，目前透過教育部的平台，已經媒合上百所學校進行合作。

陳立穎說，這次到印度的東興國小，也是第一批在2022年3月24日簽署合作備忘錄的學校之一，看到師生們真的到印度來，「感覺特別高興」，預料未來將會有更多學校到印度交流。

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