日本郵便出於動保考量 4月起禁寄爬蟲類
日本郵便公司（Japan Post）發言人今天宣布，出於動物保護的考量，今年4月起不再受理寄送活體爬蟲類。
這名發言人告訴法新社，這項改變是考量一些顧客的擔憂，以及動物保育人士在網路上批評這項服務。日本郵便的服務範圍涵蓋日本全境。
日本郵便的發言人也說：「諮詢過政府部門後，我們瞭解在難以控制溫度與提供食物的環境下運輸動物，可能構成虐待動物」。
這名發言人也補充說道，日本郵便已經禁止郵寄運送哺乳類動物或鳥類，並從4月1日起，不開放使用任何包裹或其他郵政服務，運送爬蟲類。
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