日本北海道異常溫暖 帶廣市時隔51年無積雪

日本北海道近期天氣異常溫暖，帶廣市時隔51年再現冬季無積雪，札幌市也出現相當於往年3月中旬的高溫，一度中斷雪祭雪雕製作。

日本札幌電視台（STV）及北海道文化放送（UHB）等日媒報導，北海道近期受到來自南方暖空氣流入影響，持續呈現異常溫暖的天氣。

帶廣市這幾天都沒有降下足以造成積雪的雪量，截至1月21日止，以1月下旬積雪量來看，是時隔51年再度出現積雪零公分。

札幌市今天上午11時溫度約攝氏4.9度，路上積雪幾乎都已消融，往來民眾所穿著衣物看起來也比往年來得單薄。這波溫暖天氣預估將持續到下週。

札幌市截至1月20日止呈現降雪減少的情況，積雪低於30公分可回溯到18年前的2007年。當年整個冬季積雪就在較往年減少逾20公分的情況下迎接春天，札幌雪祭首日就因為降雨等造成雪雕表面融化，是一個維持雪雕相當辛苦的一年。

今年札幌雪祭展期從2月4日到11日止，會場包括札幌市中央區大通公園等處。

札幌市1月20日的最高溫為5.4度，相當於往年3月中旬的氣溫。札幌雪祭位於大通4丁目的會場，原訂1月20日要進行大雪雕的雕刻作業，但受到高溫影響表面崩裂不得不暫時喊停。

除了札幌雪祭外，2月1日將舉行的千歲及支笏湖冰濤祭，去年曾因氣溫上升造成冰雕倒塌，不得不在展期內取消活動，因此今年特別採取新的對策。

冰濤祭委員會委員長小林典幸說，一般來說都會擺放一台幫浦，但今年準備兩台來抽水並灑水，由於支笏湖氣溫不如預想的低，因此在低溫時如何集中灑水將是課題。