韓國2024年出生率可望出現9年來首度成長

韓國2024年出生率將出現9年來首次成長，部分原因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致的延後結婚對數有回升跡象。

路透社報導，韓國政府今天公布的各月數據顯示，2024年1月到11月的新生兒人數比前一年成長3%，達22萬94人。

2023年，韓國新生兒人數減少7.7%，為連續第8年下滑，年度生育率為0.72，為全球最低。

許多韓國人在COVID-19疫情期間延後婚禮，使得2023年的結婚對數增加，是12年來首見成長。

在韓國，結婚與生子之間存在高度相關性，通常兩人婚後1到2年會生孩子，結婚常被視為生育的前提。

政府去年調查結果顯示，62.8%的韓國人反對非婚生子，比起早10年之前的77.5%已有下滑。

2024年1月到11月，韓國的結婚對數成長13.5%，共19萬9903對。這將是自1980年以來成長最多的一年，除非12月的數字有變化。

2024年年度數據預計於2月26日公布。