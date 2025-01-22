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2024全球熱門觀光目的地 法國擊退西班牙蟬聯第1

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導

法國在巴黎奧運加持下，2024年擊退西班牙等國的激烈競爭，以吸引1億造訪人次蟬聯世界第1大旅遊目的地。

法新社報導，聯合國數據顯示，全球旅遊回溫，出國觀光已回到COVID-19疫前水準來到14億人次，而法國和西班牙都宣布訪客人數創新高。

國旅遊發展署（Atout France）署長德拉特（Nathalie Delattre）在接受「費加洛報」（Le Figaro）訪問時表示，「儘管法國在這個產業仍引領全球，但競爭相當激烈，尤其是西班牙」。

西班牙上週宣布，2024年迎來破紀錄的9400萬外籍遊客造訪，較前1年增加10%。

至於法國這個去年7至9月有奧運盛會的國家，2024年來訪人數則是增加200萬，比2023年多2%。

法國訪客人數雖然較多，遊客消費總額710億歐元（約新台幣2.5兆元）卻不及西班牙的1260億歐元（約新台幣4.3兆元）。德拉特表示，「我們必須努力提升觀光客的停留時間和平均消費」。

法國旅遊發展署的聲明表示，國際觀光收入年增12%，主力來自比利時、英國、德國、瑞士、和美國的訪客。

法國旅遊發展署補充說，美國遊客住宿量上升5%，是消費力強勁的「重要客群」。

而儘管亞洲訪客人數回流，與疫情前相比，造訪法國的中國觀光客仍減少60%，日本遊客則少了30%。

2024年底的大雪，也吸引了許多滑雪客湧進法國。

法國旅遊發展署表示，旅遊人數持續上升，2025年首季前景看好。

國旅 法國 西班牙

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