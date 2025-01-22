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土耳其滑雪度假飯店大火增至76死！目擊者直呼宛如「世界末日」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
土耳其滑雪度假飯店大火增至76死。法新社
土耳其滑雪度假飯店大火增至76死。法新社

土耳其博盧省（Bolu）卡爾塔卡亞（Kartalkaya）滑雪度假區一間飯店於當地時間21日凌晨失火，死亡人數至今已增至76人、另有數十人受傷。由於火災發生在深夜，驚恐的住客紛紛跳窗逃生，場面宛如人間煉獄。

路透報導，目擊者奧澤（Mevlut Ozer）表示，「火勢像世界末日一般，短短半小時內就吞噬了整棟飯店。」

當局指出，火災於當地時間21日凌晨3時30分左右自12層樓高的格蘭卡爾塔飯店（Grand Kartal Hotel）餐廳樓層開始蔓延。

火災現場可見多輛消防車及救護車圍繞著燒成焦黑的飯店建築，住客為求自救將床單綁在一起從高樓窗戶垂下。然而，仍有多人因床單撕裂而墜地受傷。

另一名目擊者、附近飯店員工薩克拉克（Omer Sakrak）憶述，「住客因恐慌紛紛跳樓逃生。有人從11樓跳下，願上帝憐憫他。」此外，他還看到一名父親大喊，要把自己1歲小孩扔出去，不然他就會被燒死。

住客表示，火災發生時，走廊充滿濃煙，沒有聽到任何警報聲，逃生過程極為困難。

土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）宣布22日為全國哀悼日，以悼念這場重大災難的罹難者。

內政部長耶爾利卡亞（Ali Yerlikaya）表示，當時飯店內共有238名住客。大火一直悶燒至21日下午，已撲滅火勢，搜索工作也告一段落。他指出，目前正在對現場尋獲的遺體進行DNA鑑定，以確定身分。

事故發生於學校假期，期間許多來自伊斯坦堡及安卡拉的家庭前往博盧山滑雪。當局已拘留9人並展開調查，耶爾利卡亞表示，檢察官將查明火災原因並追究責任，將肇事者繩之以法。

土耳其滑雪度假飯店大火增至76死。歐新社
土耳其滑雪度假飯店大火增至76死。歐新社

土耳其 火災 飯店

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