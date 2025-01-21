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土耳其滑雪勝地飯店大火10死32傷 背靠懸崖難搶救、3人跳窗求生喪命

中央社／ 伊斯坦堡21日綜合外電報導
土耳其西北部著名的卡爾塔卡亞（Kartalkaya）滑雪勝地一家飯店今天凌晨發生大火，造成10人死亡、32人受傷。 法新社
土耳其西北部著名的卡爾塔卡亞（Kartalkaya）滑雪勝地一家飯店今天凌晨發生大火，造成10人死亡、32人受傷。 法新社

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）說，該國西北部著名的卡爾塔卡亞（Kartalkaya）滑雪勝地一家飯店今天凌晨發生大火，造成10人死亡、32人受傷。

耶里卡亞在社群媒體X說，大火發生在12層樓高的卡塔爾大飯店（Grand Kartal Hotel），飯店採用木質外牆，起火時間是凌晨3時27分。

民營的NTV廣播公司表示，有3人從飯店窗戶跳下後死亡。

這個滑雪勝地位於首都安卡拉西北約170公里的一處山脈頂端。

據信，大火於午夜左右從餐廳開始，火勢迅速蔓延。目前還不清楚是什麼原因引發大火。

電視畫面顯示，大量的煙霧衝上天空，飯店後方是一座白雪皚皚的山。

飯店的一部分背靠懸崖，使消防員更難撲滅大火。

根據當地媒體報導，飯店共有237名旅客入住，由於學校放假，入住率在80%到90%之間。

被疏散的人安置在附近的飯店。

土耳其司法部長屯奇（Yilmaz Tunc）說，已指派6名檢察官調查這場火災

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