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印尼中爪哇省山崩 釀16死10傷

中央社／ 雅加達21日綜合外電報導
印尼中爪哇省城市北加浪岸（Pekalongan）發生山崩，造成16人死亡、10人受傷。 法新社
印尼中爪哇省城市北加浪岸（Pekalongan）發生山崩，造成16人死亡、10人受傷。 法新社

印尼地區災害應變機構官員及警方今天表示，中爪哇省（CentralJava）城市北加浪岸（Pekalongan）發生山崩，造成16人死亡、10人受傷。

路透社報導，印尼地區災害應變機構官員柏加斯（Bergas Caturasi）告訴羅盤電視台（Kompas TV），這場山崩是由該地區大雨所引起。

柏加斯指出，搜尋失蹤人員的工作因降雨而受阻。

他提及：「搜尋工作持續進行中，因為我們沒有很多時間。我們正與天搶命。」

印尼 山崩

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