日本禽流感疫情急速擴大 農林水產大臣：前所未見

日本進入今年後的禽流感疫情急速擴大已帶動蛋價上漲，外界憂慮會不會重演兩年前蛋價飆高的「雞蛋危機」。農林水產大臣江藤拓充滿強烈危機感表示，「這是前所未見的狀況」。

日本朝日電視台報導，日本各都道府縣政府負責人昨天齊聚農林水產省，江藤表示，這是不得不召開這樣的會議的緊急事態，「昨天一天就發生7例疫情，這是過去未曾經歷過的」。

隨著禽流感疫情急速擴大，江藤展現出危機感，要求各地方政府全力因應。

特別令人憂慮的是感染速度，雖然跟疫情件數創新高且蛋價飆高的2023年相比，本季疫情件數本身並不多，但進入今年後則快速增加。

千葉縣從1月12日以來，已在銚子市及旭市共7處養雞場相繼確認禽流感疫情，縣府正在撲殺215萬隻雞。蛋雞數量居日本各地之冠的千葉縣，單純計算有占全縣約15%的蛋雞將被撲殺。

鄰縣的埼玉縣養雞場業者說，「由於疫情快速擴散，每天都很不安，一到早上就會擔心如果出現死雞該如何是好，內心充滿恐懼，全日本的雞農都面臨同樣狀況」。

一名蛋包飯業者表示，雖然相比兩年前發生的「雞蛋危機」還算好，但業界都在說「接下來（蛋價）還會持續上漲」。

作為雞蛋批發價格標準的東京地區M號雞蛋每公斤價格目前是250日圓，相比兩年前的350日圓還算便宜，但根據未來的疫情狀況，恐怕將重演「雞蛋危機」。

這名蛋包飯業者表示，「（供應商說）漲價很抱歉，聽說有可能會漲3成左右」。

共同社中文網也報導，農林水產省20日透露，今年年初以來高致病性禽流感在養雞場等地的傳播速度加快，僅1月就有約418萬隻成為撲殺對象，速度超過之前創下史上最多紀錄的2022年至2023年。

面對目前M號雞蛋每公斤價格已從225日圓漲到250日圓，漲幅約1成，江藤表示，「對餐食的影響也令人擔憂」，呼籲採取再次徹底消毒和及早通報等防疫措施。