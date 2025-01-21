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劇毒毛毛蟲是新藥潛力股？ 學者：可開發止痛藥、麻醉劑

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
有毒生物對人類開發新藥有不小貢獻，科學家近來則關注有毒毛毛蟲的特殊毒液。（Wikimedia Commons）
有毒生物對人類開發新藥有不小貢獻，科學家近來則關注有毒毛毛蟲的特殊毒液。（Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】有毒的毛毛蟲可能是人類病痛的新解方？科學家向來對、蠍子或蜘蛛等有毒生物分泌的毒液有濃厚興趣，但毛毛蟲的毒是過去較少研究的一塊。澳洲學者沃克指出，有毛毛蟲的劇毒會對生物產生劇烈疼痛，可讓學界了解如何引發，進而開發新藥或麻醉劑。降血壓、抗凝血、減肥等藥物的靈感很多都來自大自然的有毒物種。

演化百萬年 值得研究

根據《英國廣播公司》報導，雖然只有2%毛毛蟲有毒，但由於其毒性組成複雜，甚至有些種類的毒會對人體造成永久影響，因此也引發學界關注。澳洲昆士蘭大學演化生物學家沃克指出，目前人類尚未從毛毛蟲毒中萃取物質作成新藥，但很多種類的毒性複雜，只要基礎研究足夠，未來潛力無限。

美國自然歷史博物館的毒液科學家霍爾福德則說，沒有兩種物種擁有完全相同的毒液組成，研究愈多物種愈能讓科學家了解毒液如何在生物體內作用。他強調，測試既有毒液比開發新藥有效率，因為在大自然的演化過程中，「這些毒液已經經過數百萬年的測試」。

毒用得好就是解藥

「大自然大部分物種的毒，人類並沒有充分研究。」利物浦熱帶醫學學院的毒液生物學家卡斯韋爾分析，雖然僅有2%種類的毛毛蟲有毒，但這些物種在鱗翅目下的不同分類中廣泛分布，多樣性更多下值得更多關注。例如南美洲 Lonomia屬的毛毛蟲，有類似蛇毒的抗凝血功能。有些則會導致慢性發炎，還有馬匹流產。

沃克則舉例說，多數劇毒毛毛蟲的毒會引發疼痛，若能分析這些毒液的成分與疼痛的關係，未來也許有機會開發更強效的止痛藥。人類雖然對有毒物種仍理解不深，但既有的成果已經誕生很多新藥，例如某些降血壓和抗凝血藥物靈感來自蛇毒，《時代雜誌》提到，知名的減重藥「胰妥讚」則是用蜥蜴毒研發製成。

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毛毛蟲 科學家

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