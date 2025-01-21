抖音難民潮蔓延至歐洲！小紅書下載量暴增成最大贏家？

TikTok（抖音）因國安疑慮遭美國官方下達「不賣就禁」禁令，預計影響超過1.7億名美國用戶。根據美國前總統拜登2024年4月簽署，獲得美國聯邦最高法院裁定合憲的新法，若抖音的中國母公司字節跳動不出售該平台，抖音將於2024年1月19日起在美被禁，然而禁令實施不到24小時就被撤回，美國用戶得以繼續使用抖音。美國總統當選人川普將於美東時間20日中午12時（台灣時間21日凌晨1時）舉行就職典禮，他表示，將簽行政命令延後該法的實施日期，延後該法令實施時間90天，並提議讓美國企業持有抖音50％的股權，藉此拯救抖音。

歐盟執委會禁止成員使用抖音 小紅書登上德國App下載量榜首

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體（日期：2025/1/13～2025/1/19）期間，調查「川普與抖音」近一週探索概念出現「不賣就禁、TikTok難民、小紅書、App」。隨著美國抖音下架令威脅逼近，「TikTok難民、小紅書、App」議題開始頻繁被討論，連川普與中國國家主席習近平通話，都談及抖音問題，不少美國網友開始湧入另一個中國社群平台「小紅書」，並讓小紅書登上美國App商店排行榜第一名，這些人也被稱為「抖音難民」。這股「難民潮」也蔓延至德國，使得小紅書登上德國App下載量榜首，最近每日平均下載量達約4萬次。歐盟執行委員會宣布，歐盟所有成員將完全禁用抖音，任何連接到公務網路的行動裝置均不可安裝抖音，已安裝者得在3月15日前移除。

小紅書內容審查嚴謹 用戶暴增急徵「英文內容審核員」

然而小紅書內容審查制度嚴格，許多海外使用者發現小紅書上許多話題、照片，甚至是使用者大頭照都得經過平台審核，不少海外用戶只是發了幾次圖文就遭到系統警告與限制，為了面對抖音難民潮，還未設有自動翻譯功能的小紅書面臨審查量能的挑戰，更連忙開出新職缺「英文內容審核員」。據悉，英文內容審核員的基本要求為每天工作8小時、必須達中國的全國大學英語考試6級425分以上，薪資福利方面，月薪人民幣7千至9千元（約新台幣3.1萬至4萬元）以及交通補貼、午餐補貼、6險1金等福利。究竟美國抖音會出售還是下架，怎麼改變歐美社群媒體版塊，仍有待時間觀察。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年1月13日至2025年1月19日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『川普與抖音』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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