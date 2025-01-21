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巴黎奧運媒體村轉型社會住宅 新屋開箱漏水、發霉成惡夢

中央社／ 巴黎20日專電

巴黎奧運媒體村轉型社會住宅，第一批居民去年12月中陸續入住，卻發現房屋漏水、長霉、淹水、門簾故障等各種問題。紛爭擴大，連當地市長都出面調停；部分屋主已委請律師，恐將與建商對簿公堂。

2024年巴黎奧運落幕4個月後，接待全球媒體的媒體村日前正式轉型為社會住宅，並於去年12月中開始迎接第一批入住居民。然而喬遷之喜很快就變成了惡夢，許多屋主抱怨屋況糟糕，並請求當地市政府介入。

共有953戶的媒體村位於巴黎北郊塞納聖丹尼省（Seine Saint Denis），奧運期間容納1500名記者。媒體村距選手村約10分鐘車程，同樣身為奧運北郊都更計畫的一環。

水線泥柱外發霉、窗戶破碎、鐵捲窗簾故障、牆上破洞、漏水、車庫淹水...... 新居入住的居民在開箱新公寓的同時，很快地發現房屋問題重重，與當初建商承諾不同，且收尾工作草率。

阿拉敏（Alamine）是首購族，很驕傲兩年前買下的第一個不動產就是前身為奧運媒體村的公寓。「我當時還見到體育部長與地區首長在巡視這個街區。我那時想，這建築一定很棒」，他在費加洛報（LeFigaro）18日的報導上說道。

「然而我們卻在廚房管線發現漏水，導致牆壁發霉」，他指著因漏水而無法使用的櫥櫃，本應收納在裡面的物品全疊放在地上，同時擔心黴菌會影響他孩子的健康。「這對我們來說是無法接受的。」

另一位住戶則向巴黎人報（Le Parisien）表示，很多事情都等不到建商修繕，連漏水點都要自己找，「我們感覺房子是馬虎建成的。」

旨在活化城鎮的住宅區於2023年底落成，全新結構以生物基材料（bio-based materials）為主，融入自然環境，採住商混合，商家將於第二階段進駐。

問題可能會持續擴大，因為22棟建物中，目前只有2棟正式交屋入住。化名卡邁爾（Kamal）的屋主向費加洛報說，在發現窗邊滲水、兩面窗戶玻璃破裂後，他感覺自己「被耍了」。他認為，「這根本就是詐騙案。」目前已有54戶人家加入群組，彼此交流糟糕屋況，共同向建商反應。

儘管控訴不斷，屋主卻表示建商並未認真解決「緊急情況」，指出目前為止負責單位只派出非建築專業的清掃團隊，或採取重新上漆等治標治不本的方式。建商則向費加洛報表示，每棟建案都會有「隱藏瑕疵」，會解決問題，盼屋主給予更多耐心。

雙方糾紛越鬧越大，所在市鎮市長吉賽爾（QuentinGesell）也出面調停。在收到居民要求後，市長派出副市長勘查屋況並接洽建商。吉賽爾告訴法媒，「我的角色就是捍衛居民」，並指出房地產商已承諾會改善屋主疑慮。根據資訊，國家可依違反建築法規採取法律行動。

據報導也有幾位屋主已請公家單位前來勘查、紀錄，同時委請律師依「違反完整交屋保證」法規提起告訴。

面對對簿公堂的風險，吉賽爾表示將持續跟進事件，確保目前所有的問題，以及未來建商交屋的狀況，都能獲得改善。

巴黎奧運 漏水

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