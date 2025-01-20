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爸爸也會產後憂鬱 日本官方首度製作支援手冊

中央社／ 東京20日綜合外電報導

日本官方的研究團隊愈來愈關注爸爸罹患產後憂鬱症的議題，鑒於地方政府以爸爸為主體的育兒支援較不充裕，最近首度把具體的援助方式製作成冊，提供給承辦相關業務的職員。

日本放送協會（NHK）19日報導，日本男性請育嬰假的比例逐漸上升，參與家中育兒的人愈來愈多，同時也有男性因為擔憂不適應帶孩子，以及煩惱難以兼顧工作等事情，而罹患產後憂鬱症。

不過，日本政府厚生勞動省管轄的國立成育醫療研究中心（National Center for Child Health andDevelopment）的研究團隊，2023年實施的調查顯示，日本各地回答相關調查的613個地方政府之中，僅約10%提供以爸爸為主的育兒支援事業，相較於媽媽，提供給爸爸的相關援助較缺乏。

有鑑於此，國立成育醫療研究中心的研究團隊已彙整具體支援措施，並首度把相關具體內容製作成手冊，提供給地方政府的公衛護理師（保健師）、助產師等職員。

手冊內容包含，建議在嬰幼兒健康檢查的問診票（類似初診資料表）之中，不僅針對媽媽，也增列確認爸爸健康與生活狀況，還有工作環境相關的確認項目。

另外，手冊內容也提到，地方政府職員探視有新生兒的家庭之際，包含媽媽的狀況在內，也要瞭解爸爸的情形，掌握整個家庭的資訊相當重要。

這個研究團隊近期將在官方網站公開手冊內容，未來會採納地方政府的意見等，隨時更新。

報導指出，有些媽媽在產後因為賀爾蒙變化，或是身邊照護不足等原因而罹患產後憂鬱症，症狀包含情緒低落、專注力下降等。

另一方面，日本國立成育醫療研究中心指出，一些爸爸的生活也會因為小孩出生而大幅改變，擔憂育兒事務以及夫婦關係出現變化，加上長時間工作等原因，與媽媽一樣有罹患產後憂鬱症的風險。

日本 爸爸 產後憂鬱

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