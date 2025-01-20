印尼伊布火山1月噴發逾千次 當局致力撤離3千居民

喜歡作菜、想以料理為職業，只能當廚師或開餐廳嗎？羽良裕子（音譯）給了不一樣答案。她是現在日本戲劇圈當紅的料理統籌（food coordinator），其實她29歲才去料理學校進修入行。在此之前，她是地方公務員，過著被民眾抱怨的煩躁生活，有一天同事突然過世，想著對方生前總是說「好想做自己喜歡的事」，羽良覺醒了。至今參與過500部作品的拍攝。

2025-01-20 08:00