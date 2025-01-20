印尼伊布火山1月噴發逾千次 當局致力撤離3千居民
根據印尼今天的官方報告，位於印尼東部哈馬赫拉島（HalmaheraIsland）的伊布火山本月至少噴發1000次，當局正努力撤離數千名居住在這座火山附近的居民。
伊布火山（Mount Ibu）本月15日噴發時，火山灰柱直入雲端高度達4公里。
印尼官方將火山警戒升至最高級別，並要求撤離居住在附近6個村莊的3000名居民。
根據法新社蒐集來自印尼地質局（GeologicalAgency）的資料，伊布火山自今年1月1日以來共噴發1079次，火山灰柱高達0.3至4公里。
印尼地質局表示，伊布火山光今天就噴發了17次。
儘管地方當局決定疏散受影響的村民，但截至今天僅撤離517位居民。地方當局承諾會勸說剩下的居民前往安全避難所。
伊布火山是印尼最活躍的火山之一，自去年6月以來，火山活動顯著增加。
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