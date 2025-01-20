月球也列入遺產名單 盼維護環境永續

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

「月球」入選為世界受威脅的遺址，成為地球以外的文化遺產！世界建築文物保護基金會將月球列入受威脅遺產名單中，以維護月球環境的永續發展，並確保為子孫後代留下探索遺跡。專家強調，月球遺產令人驚嘆且不斷擴大，月球是全人類的共同遺產。

月球入受威脅遺產

《衛報》報導，世界建築文物保護基金會（WMF）將月球列入受威脅的遺產名單，以維護月球環境的永續發展，並預防未來商業旅行造成的破壞。據報導，該名單以往篩選地球上脆弱的文化遺產，像是南美洲印加路網、土耳其安塔基亞和日本能登半島，而此次月球入選具有特別意義。

WMF總裁兼首席執行官德蒙勞爾指出，月球列入新增25項文化遺產中，主要原因為缺乏適當的保護協議，尤其月球活動及風險不斷增加，建立維護文化景觀的國際機制十分重要，以確保為子孫後代留下探索遺跡。

對於月球首次入選，德蒙勞爾強調，這是「共同歷史上的決定性時刻」，這些文物證明了人類走出地球的第一步，而人們更需要採取主動合作策略來維護遺產，其反映出人類共同的集體敘事。

月球屬於全人類

自1960年代以來，只有五個國家（美國、中國、印度、日本和蘇聯）成功於月球表面軟著陸，並展開太空考古研究。近期，SpaceX也發射了兩臺月球著陸器，將進行新的月球任務。

新墨西哥州立大學人類學榮譽教授奧利裡接受《Space.com》採訪時表示，月球遺產令人驚嘆且不斷擴大，從1959年蘇聯發射第一艘機器人太空船Luna 2，到1969年兩名美國太空人在靜海基地首次進行月球漫步，以及最近對月球南極展開的研究，都表明「月球屬於全人類」。

【更多精采內容，詳見 】