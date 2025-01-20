英國數位駕照今年上路 政府將推新版App

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
英國今年開通數位駕照。（路透）
英國今年開通數位駕照。（路透）

英國政府今年將推出數位版駕照，只要安裝政府的智慧手機應用程式（App）便能使用，並且接受民眾在搭國內線班機或選舉投票時，能出示作為身分證明，以推動公共服務轉型，也讓人民的生活「更簡便」。

英國政府預定本周將在倫敦市中心宣布這項計畫，數位版駕照並非強制採納，當局仍將發行紙本駕照，政府將推出新的App「Gov.uk」，數位駕照將存放在政府App的虛擬錢包內，而非加入Google或蘋果智慧手機的錢包服務。

數位駕照的安全驗證方式類似許多銀行的App，只允許駕照持有人才能取得，將使用許多現有的功能，例如生物辨識或多重驗證。而且，未來數位駕照將與英國超市自動結帳機和數位駕照相連結，如此一來顧客將不必再等待店員過來確認年齡。

英國內閣官員期盼，能藉由這項動作「跟上時代」。英國創新科技部也正在研究如何把申請救濟金、繳稅和證明工作權等所有政府服務，都整合到這個App內，但不會推出強制使用的數位身分證件。

目前約有5,000萬名英國人領有臨時或正式駕照。駕駛專家表示，數位駕照雖有一些明顯好處，像是遇到警察臨檢遭要求出示證件時，但一些情況依然無法使用，例如出國租車，可能降低駕駛換成數位駕照的意願。

英國官員表示，推出數位駕照不是要取代紙本駕照，而是提供民眾證明身份和年齡的更簡便方式。除了英國，澳洲、丹麥、冰島和挪威已在施行數位駕照。歐盟也正在要求每個會員國，2026年前至少開發出一種形式的數位證件，供所有會員國採納。

數位身分證 英國 駕照

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