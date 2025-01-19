海地幫派暴力不歇 肯亞增派217名警力

中央社／ 太子港18日綜合外電報導
海地總理費艾梅在執行解決海地暴力問題的維和任務的肯亞警察特遣隊抵達海地太子港杜桑·盧維杜爾國際機場後發表演說。路透
海地總理費艾梅在執行解決海地暴力問題的維和任務的肯亞警察特遣隊抵達海地太子港杜桑·盧維杜爾國際機場後發表演說。路透

肯亞今天再向加勒比海國家海地派遣217名警察，為其人手不足的維安支援團提供後援；海地幫派暴力猖獗，至今導致100多萬人流離失所。

路透社報導，約10國承諾派遣3100人赴海地支援聯合國部隊，但目前沒有部署多少人員。

法新社報導，去年6月，肯亞為首的「多國維安任務支援團」（Multinational Security Support Mission）部署到海地，但聯合國估計，犯罪集團仍控制海地首都太子港約85%地區。

海地總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）今天在太子港機場迎接肯亞警察。這支警力將增援去年部署到海地的第一批400名員警。

費艾梅說：「這些增援部隊的到來，代表我國擺脫犯罪網絡控制、恢復和平的關鍵一步。」

肯亞內政部長穆爾科門（Kipchumba Murkomen）今天稍早在聲明中表示，肯亞領導的海地特派團「在減少幫派暴力方面取得了巨大進展，贏得全球讚揚，包括即將卸任和即將上任的美國政府稱許」。

聯合國表示，去年海地幫派暴力造成至少5601人死亡，比2023年增加約1000人。超過100萬海地人被迫逃離家園，數字是一年前的3倍。

肯亞總統魯托（William Ruto）去年9月表示，最終將部署約2500名警察。

幫派 海地 肯亞 警察

延伸閱讀

路跑／金門馬拉松落幕 肯亞選手稱霸全馬、廈門黃雪梅破紀錄

台南幫派互轟6車一路衝撞…角頭帶槍被捕 在逃槍手追查中

獨／台南驚爆幫派槍擊！疑賭債報復「6車一路衝撞」 1人中彈重傷

海地醫院記者會遭黑幫掃射！至少2記者1員警身亡 趴地濺血畫面曝

相關新聞

赴日旅遊避人潮！彭博推薦5大隱藏景點 小京都、日本阿爾卑斯上榜

今年農曆春節假期長達9天，許多民眾規劃出國度假，日本作為台灣人最喜愛的旅遊目的地之一，如何避開高峰時段和擁擠的人潮，成為...

「髮」網難逃！韓警擒醉漢假髮慘脫落「露出光禿頭頂」 路人1舉動超暖

「為什麼我長得那麼帥，但是要脫髮？」，頭髮對許多男士來說都至為重要，而南韓早前有多名警察在街頭執行職務，奮勇地在將醉酒鬧事的男子制服…

馬來西亞警方破獲製毒工廠！10台人被捕、3人毒品尿檢呈陽性

馬來西亞媒體19日報導，大馬警方最近破獲境內1個製毒工廠，共起出價值1億多馬幣（約台幣7億8100萬元）的毒品、手槍、衝...

海地幫派暴力不歇 肯亞增派217名警力

肯亞今天再向加勒比海國家海地派遣217名警察，為其人手不足的維安支援團提供後援；海地幫派暴力猖獗，至今導致100多萬人流...

日本東京大學將調漲學費 配套減免方案出爐

日本東京大學日前決定針對新年度入學者調漲大學生及碩士生學費，從一年53萬5800日圓漲至64萬2960日圓。作為配套措施...

東京大學漸「中國化」 占在校生逾12% 3原因推波助瀾

日本最高學府東京大學正在逐漸「中國化」。根據統計，如今東大在校生中有超過12%是中國人，調查發現，背後原因包括中國經濟低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。