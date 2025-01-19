日本東京大學將調漲學費 配套減免方案出爐

日本東京大學日前決定針對新年度入學者調漲大學生及碩士生學費，從一年53萬5800日圓漲至64萬2960日圓。作為配套措施，校方也決定提供符合條件的學生學費全免或減免25%。

東京大學大學生目前一年學費正好是官方標準收費額的53萬5800日圓（約新台幣10萬8000元），校方日前已拍板，從2025年度（2025年4月1日到2026年3月底）起新入學的學生，一年學費將漲到64萬2960日圓。

碩士生學費跟大學生一樣，但從2029年度入學的學生起漲；博士生學費為一年52萬800日圓，這部分不調漲。

伴隨學費調漲，東京大學擴大對學生的經濟支援也將同步上路。有關學費全免對象，將從現行家戶年所得在400萬日圓以下的大學生，擴大到家戶年所得在600萬日圓以下的大學生及碩士生。

至於家戶年所得在超過600萬日圓到900萬日圓以下的學生，東京大學過去一段時間持續評估減免方案。

日本共同社報導，東京大學近日表示，2025年度入學者只要符合雙親定居在首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、埼玉縣及神奈川縣）外，且家戶年所得900萬日圓以下，將可減免25%學費。

要適用上述學費減免，還需要符合達到學業標準及仰賴雙親收入負擔生活費用等條件。