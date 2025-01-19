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「髮」網難逃！韓警擒醉漢假髮慘脫落「露出光禿頭頂」 路人1舉動超暖

香港01／ 撰文／喬納森
南韓有4名警員在制服2名醉漢，其中1名警員把醉漢按在地上時假時髮突飛脫，影片在網上瘋傳。警察示意圖。圖／AI生成
南韓有4名警員在制服2名醉漢，其中1名警員把醉漢按在地上時假時髮突飛脫，影片在網上瘋傳。警察示意圖。圖／AI生成

「為什麼我長得那麼帥，但是要脫髮？」，頭髮對許多男士來說都至為重要，而南韓早前有多名警察在街頭執行職務，奮勇地在將醉酒鬧事的男子制服，過程被圍觀市民拍下。當時有3名警員合力地醉漢按在地上，但對方拼命掙扎，雙方糾纏之際，其中1名警員的假髮突然飛脫，露出光禿禿的頭殼，而「頭頂涼涼」的感覺得警員十分狼狽。幸而1名好心市民上前協助撿回假髮，並貼心地替警員戴上，影片隨即在網上瘋傳。

網民看片後，不少人留言「反應太搞笑了」、「又感動又好笑」、「重看了很多次」、「這算是工傷嗎？」，又形容該名市民是「執法人員」，而醉酒漢則「髮網難逃」。

韓警制服醉漢時假髮飛脫

據了解，事件是在2024年11月於南韓發生，當時影片在網上瘋傳後不時再被翻炒，近日又再熱傳。影片可見事發在南韓街頭，2名醉酒男子路邊爭執鬧事，最少有4名警員到場處理，有1名警員拉住1名醉漢，以阻止事件惡化；而另3名警員則合力另1名醉漢制服在地上，當中1名警員立即奮力用身體壓住醉漢，以防他掙脫之際，假髮突然飛脫在地上。

市民撿回假髮再幫忙戴上

該名「甩假髮」的警員登時露出光禿禿的頭頂，雖然頭上一涼，但因仍在制服醉漢，未能即時站起來來「執法」，幸而有市民見狀立即上前幫忙撿回假髮，並替警員戴回原位，過程由現場市民拍下，這搞笑一幕瞬即在網上瘋傳。

韓國有4名警員在制服2名醉漢，其中1名警員把醉漢按在地上時假時髮突飛脫，影片在網上瘋傳。（圖／截自影片）
韓國有4名警員在制服2名醉漢，其中1名警員把醉漢按在地上時假時髮突飛脫，影片在網上瘋傳。（圖／截自影片）

網友：又感動又好笑

影片引來不少網友熱議，「這種劇情我只在韓劇裡看過」、「重看了很多次」、「這算是工傷嗎？」、「反應太搞笑了」、「又感動又好笑」，「那位熱心市民幫忙戴上前還糾結了一下」。有網友更笑說熱心市民是「執髮人員」，至於鬧事的醉漢，則相信「難逃髮網」。

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文章授權轉載自《香港01》

南韓 警察 頭髮

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